Победит Хорватия? Рейтинг букмекеров после первого полуфинала Евровидения 2024

Финал Евровидения 2024 года состоится 11 мая

Во вторник, 7 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения 2024 года. По его результатам представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал. Букмекеры обновили рейтинги победителя Евровидения 2024, однако глобально ничего не изменилось.

Первое место занимает Хорватия и ее представитель Baby Lasagna. После выступления в первом полуфинале шансы на победу выросли до 36% (было 30%). На второй строчке Швейцария и певец Nemo с коэффициентом 16%. Представительница Италии Angelina Mango занимает третье место и имеет 10% на победу. На четвертой позиции – alyona alyona и Jerry Heil (8%). Закрывает пятерку Ирландии с коэффициентом 6%.

Фото: eurovisionworld

Напомним, что в грандфинал прошли участники из 10-ти стран. Это Кипр, Ирландия, Украина, Хорватия, Словения, Финляндия, Португалия, Люксембург, Литва. Во втором полуфинале выступят 16 стран. Он состоится в четверг, 9 мая.

Правила голосования на Евровидении претерпели изменения в 2024 году. Зрители будут теперь отдавать свои голоса сразу после выступления первого участника, а не как раньше, в конце конкурса. У стран, не участвующих в песенном конкурсе, будет 24 часа для голосования, которое для них начнется после второй генеральной репетиции каждого полуфинала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как голосовать на Евровидении 2024 года за своего фаворита. Зрители смогут отдать свой голос только в полуфинале, в котором будет выступать участник из их страны.