Забудете о колбасе: самый простой рецепт мясного рулета

Минимальный набор ингредиентов – и вкусное блюдо на столе

Чтобы есть только свежие и натуральные продукты, некоторые хозяйки стараются большинство блюд готовить своими руками. Так, дома можно приготовить куриные сосиски, запечь сочную колбасу или же обратить внимание на рецепт мясного рулета.

Мясо получается очень мягким, его можно класть на бутерброды или есть с любым гарниром. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить мясной рулет

подбрюшина (свинина) – 1,5 кг;

крепкая горчица и соус барбекю;

розмарин;

чеснок – 4 зуб.;

соль, перец, копченая паприка;

жгут (веревка);

рукав для запекания;

Способ приготовления:

Мясо посолить, поперчить. Добавить копченую паприку и чеснок. Смазать горчицей, присыпать нарезанными листьями розмарина. Свернуть рулет, оставить промариновать на пару часов или на ночь. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около полутора часов. Извлечь рулет и смазать соком из рулета и глазировать соусом барбекю. Запекать еще 10 минут до аппетитной корочки.

А если вы любите мясо, рекомендуем также приготовить свиную вырезку с хрустящей золотистой корочкой по рецепту "Телеграфа". Это блюдо можно подавать на праздничный стол, есть с другими гарнирами, овощами, хлебом и просто с соусом.