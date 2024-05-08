Alyona alyona и Jerry Heil выступят в грандфинале Евровидения 2024: реакция украинцев

Украинцы отреагировали положительно

7 мая состоялся первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года. Украину достойно представил женский дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, которые выйдут на сцену и в грандфинале. Несмотря на то, что еще до выступления, исполнительницам "влетало" в комментариях то за "некрасивые голоса", то за "неуместную постановку номера" после первого полуфинала ситуация кардинально изменилась.

Украинцы поздравляют в комментариях наших исполнительниц и желают победы в грандфинале. На своих страницах в Instagram девушки опубликовали видео с выступлением, где комментаторы делятся положительными впечатлениями и рассказывают, что они в восторге от постановки и пения.

"Алена и Джерри …Невероятные вы, песня, вокал, номер!!! Действительно мурашки!"

"Промуравило! В начале песни расплакалась".

"Я так горжусь нашими девушками alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024. Песня тронула до глубин все время у меня были муравьи по коже, а в конце были слезы когда Jerry Heil на сцене прокричала UKRAINE".

"Это так мощно, мега красиво, до слез".

"Это лучшее выступление за все выступления Украины на Евровидении".

"Вы должны собой гордиться!!!! Через весь хейт, вы проходили всех! И представили Украину более чем достойно!!! Спасибо вам!!!".

Напомним, в первом полуфинале выступили 15 участников, 10 из которых прошли в грандфинал. Кипр, Сербия, Ирландия, Украина, Хорватия, Словения, Финляндия, Португалия, Люксембург, Литва выступят 11 мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что представительница Украины Jerry Heil травмировалась во время выступления. А на второй генеральной репетиции alyona alyona упала прямо на сцене.