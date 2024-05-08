Alyona alyona и Jerry Heil выступят в грандфинале Евровидения 2024: реакция украинцев
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Украинцы отреагировали положительно
7 мая состоялся первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года. Украину достойно представил женский дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, которые выйдут на сцену и в грандфинале. Несмотря на то, что еще до выступления, исполнительницам "влетало" в комментариях то за "некрасивые голоса", то за "неуместную постановку номера" после первого полуфинала ситуация кардинально изменилась.
Украинцы поздравляют в комментариях наших исполнительниц и желают победы в грандфинале. На своих страницах в Instagram девушки опубликовали видео с выступлением, где комментаторы делятся положительными впечатлениями и рассказывают, что они в восторге от постановки и пения.
- "Алена и Джерри …Невероятные вы, песня, вокал, номер!!! Действительно мурашки!"
- "Промуравило! В начале песни расплакалась".
- "Я так горжусь нашими девушками alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024. Песня тронула до глубин все время у меня были муравьи по коже, а в конце были слезы когда Jerry Heil на сцене прокричала UKRAINE".
- "Это так мощно, мега красиво, до слез".
- "Это лучшее выступление за все выступления Украины на Евровидении".
- "Вы должны собой гордиться!!!! Через весь хейт, вы проходили всех! И представили Украину более чем достойно!!! Спасибо вам!!!".
Напомним, в первом полуфинале выступили 15 участников, 10 из которых прошли в грандфинал. Кипр, Сербия, Ирландия, Украина, Хорватия, Словения, Финляндия, Португалия, Люксембург, Литва выступят 11 мая.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что представительница Украины Jerry Heil травмировалась во время выступления. А на второй генеральной репетиции alyona alyona упала прямо на сцене.