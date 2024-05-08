Укр

Как звучат 10 самых популярных украинских фамилий: в вашем окружении точно есть такие

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какие фамилии самые популярные в Украине Новость обновлена 08 мая 2024, 09:55
Какие фамилии самые популярные в Украине. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Практически все родовые имена из этого списка связаны с профессиональной деятельностью наших предков

Среди украинских фамилий есть крайне редкие, а есть и те, которые встречаются довольно часто, поскольку они имеют более чем 100 тысяч носителей по всей стране.

В рейтинге самых распространенных родовых имен в Украине на первом месте стоит Мельник. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 107 тысяч граждан с такой фамилией. Об этом сообщает генеалогический портал "Рідні".

Второй по популярности является фамилия Шевченко. В Украине есть 106 тысяч человек, которые являются носителями этой фамилии. На третьем месте — Коваленко. У нее более 88 тыс. носителей.

Как выглядит топ-10 наиболее распространенных фамилий

  • Мельник;
  • Шевченко;
  • Коваленко;
  • Бондаренко;
  • Бойко;
  • Ткаченко;
  • Кравченко;
  • Ковальчук;
  • Кузнец;
  • Олейник.

Стоит отметить, что 9 из 10 фамилий в этом списке связаны с профессиональной деятельностью наших предков. Выделяется из всех лишь фамилия Бойко. Такое родовое имя ранее давали за соответствующую черту характера у человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие в Украине есть самые загадочные фамилии, тайна которых не раскрыта по настоящее время.

Теги:
#Украина #История #Фамилии