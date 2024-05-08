Как звучат 10 самых популярных украинских фамилий: в вашем окружении точно есть такие

Практически все родовые имена из этого списка связаны с профессиональной деятельностью наших предков

Среди украинских фамилий есть крайне редкие, а есть и те, которые встречаются довольно часто, поскольку они имеют более чем 100 тысяч носителей по всей стране.

В рейтинге самых распространенных родовых имен в Украине на первом месте стоит Мельник. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 107 тысяч граждан с такой фамилией. Об этом сообщает генеалогический портал "Рідні".

Второй по популярности является фамилия Шевченко. В Украине есть 106 тысяч человек, которые являются носителями этой фамилии. На третьем месте — Коваленко. У нее более 88 тыс. носителей.

Как выглядит топ-10 наиболее распространенных фамилий

Мельник;

Шевченко;

Коваленко;

Бондаренко;

Бойко;

Ткаченко;

Кравченко;

Ковальчук;

Кузнец;

Олейник.

Стоит отметить, что 9 из 10 фамилий в этом списке связаны с профессиональной деятельностью наших предков. Выделяется из всех лишь фамилия Бойко. Такое родовое имя ранее давали за соответствующую черту характера у человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие в Украине есть самые загадочные фамилии, тайна которых не раскрыта по настоящее время.