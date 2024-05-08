Какие страны выступят во втором полуфинале Евровидения 2024: полный список участников (видео)
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Уже завтра зрители выберут вторую десятку финалистов, которые сразятся с Украиной за победу в Евровидении 2024
В четверг, 9 мая, в шведском городе Мальме пройдет второй полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидения 2024. На сцену выйдет 16 стран-участников, 10 из которых пройдут в грандфинал, который состоится 11 мая.
Первый полуфинал прошел во вторник, 7 мая. По его результатам в грандфинале 11 мая выступят следующие страны: Кипр, Ирландия, Украина, Хорватия, Словения, Финляндия, Португалия, Люксембург, Литва. Список участников второго полуфинала Евровидения и порядок их выступлений смотрите в нашем материале.
Участники второго полуфинала Евровидения 2024 года
Жеребьевка определила порядок, при котором конкурсанты продемонстрируют свои номера на сцене в Мальме. 9 мая мы увидим страны-участницы в такой хронологии:
- Мальта — Sarah Bonnici — "Loop"
2.Албания — Besa — "Titan"
3.Греция — Marina Satti — "Zari"
4.Швейцария — Nemo — "The Code"
5.Чехия — Aiko — "Pedestal"
Франция — Slimane — "Mon amour"
6.Австрия — Kaleen — "We Will Rave"
7. Дания — Saba — "Sand"
8.Армения — Ladaniva — "Jako"
9.Латвия — Dons — "Hollow"
Испания — Nebulossa — "Zorra"
10. Сан-Марино — Megara — "11:11"
11.Грузия — Nutsa Buzaladze — "Firefighter"
12.Бельгия — Mustii — "Before the Party’s Over"
13. Эстония — 5miinust & Puuluup — "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
Италия — Angelina Mango — "La noia"
14.Израиль — Eden Golan — "Hurricane"
15.Норвегия — Gåte — "Ulveham"
16.Нидерланды — Joost Klein — "Europapa"
Напомним, что по новым правилам Евровидения 2024 страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также Швеция — страна, принимающая "Евровидение" в полуфинале должны выступить вживую, а не как раньше, в записи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как и когда голосовать за своего фаворита на Евровидении 2024 года. Будьте внимательны, ведь правило голосования также претерпели изменения.