Таропрогноз на 8 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

В прогнозе на этот день все карты выпали перевернутыми

Среда, 8 мая 2024 года, многим может принести неуверенность, плохие новости и конфликты, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему стоит быть готовым.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восьмой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Шестерка жезлов, перевернутая Тройка мечей, перевернутая Двойка жезлов

Перевернутая Шестерка жезлов

Обычно это карта успеха и побед, однако в перевернутом положении она предупреждает, что Вы резко можете стать вторым номером в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Перевернутая Тройка мечей

Обычно эта карта предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но перевернутой она говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Перевернутая Двойка жезлов

Вы в ближайшее время можете чувствовать себя неуверенно и бесперспективно, из-за чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака с деньгами в мае по картам Таро.