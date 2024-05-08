Микс солнца и температурных качелей: когда в Киеве будет холоднее всего в эти дни

В ближайшие дни синоптики советуют достать теплые вещи

До конца рабочей недели в столице Украины прогнозируется более-менее теплая погода, но на небе будут иногда плавать облака.

Осадков и сильных ветров в течение трех дней не предполагается. Об этом сообщили синоптики с сайта Meteofor.

Среда, 8 мая, обещает быть солнечной, но прохладной. Показатели термометров днем зафиксируются около +15 градусов. Ночью показывали до +5 °C. В этот период сила ветров не будет превышать умеренных 6-7 м/с.

На следующий день, 9 мая, ожидается переменная облачность, но в первой половине дня. Кроме того, синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры, ведь днем она достигнет около 13 градусов тепла. Ночью термометры снизятся до +6°C. В течение четверга мощность ветров будет колебаться в пределах слабых-умеренных 5-7 м/с.

Однако уже в пятницу, 10 мая, прогнозируется потепление, хотя местами еще будет облачно. Днем воздух прогреется до +18 °C. Ночью будет 6 градусов тепла. В течение суток сила ветров не превысит умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины прогнозируется минусовая температура. Синоптик привела конкретные даты и города, где больше всего похолодает.