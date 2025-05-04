Когда лучше садить гладиолусы в мае и как это правильно делать: лунный календарь
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Мы подскажем, что делать, чтобы гладиолусы не падали
Это очень красивые и элегантные цветы, которые радуют глаз своими яркими крупными соцветиями. Несколько маленьких хитростей выращивания — и они будут цвести все лето и даже дольше. Но для начала рассмотрим, когда сажать гладиолусы в открытый грунт и как это лучше сделать.
Когда высаживать гладиолусы в открытый грунт в Украине — лунный календарь
Оптимальное время для посадки луковиц гладиолусов в открытый грунт в наших широтах — это когда угроза заморозков минимальна и почва прогрелась до +10°C и выше. Обычно это конец апреля — начало мая, ну а в 2024 году погода порадовала украинцев и более ранним теплом. Поэтому сейчас — самое время.
Чтобы садить гладиолусы по лунному календарю:
- начало месяца — неблагоприятный период;
- удачные дни — 11-13 мая, 16-22 мая включительно;
- неудачные дни — 23-25, 28-29 мая.
Есть дни, когда луна нейтрально скажется на посадках цветов. Это 9-10, 14-15, 26-27 и 30-31 мая.
Как правильно высаживать луковицы гладиолусов — главные моменты
Есть несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание:
- выбор места;
- подготовка почвы;
- глубина посадки;
- уход после посадки.
Выберите солнечное место для посадки гладиолусов, где растения получат достаточно света для хорошего роста и цветения. Убедитесь, что почва хорошо дренирована, чтобы избежать застоя воды.
Перед посадкой взрыхлите почву и добавьте компост или перегной для улучшения ее плодородия. Это поможет луковицам гладиолусов получить необходимые питательные вещества для развития.
Высаживайте луковицы гладиолусов так:
- на глубину примерно в 10-15 см, с учетом того, что большие луковицы следует сажать глубже, а мелкие — немного поверхностно;
- расстояние между луковицами тоже должно быть около 10-15 см;
- после посадки обильно полейте гладиолусы и убедитесь, что почва остается влажной.
Также мы постарались найти ответ на вопрос, что делать, чтобы гладиолусы не падали. Садоводы рекомендуют подкармливать цветы для крепких стеблей и регулярно удалять сорняки. Также желательно обеспечить подросшим растениям поддержку, подвязав их к специальным опорам. Их можно приобрести в садовых отделах крупных магазинов или сделать самостоятельно.
В конце сезона гладиолусы следует подготовить к зиме, выкопав луковицы. Хранить их нужно в прохладном и сухом месте до следующего сезона. Вы можете рассортировать луковицы по сеткам и подвесить к балкам под потолком для хорошей вентиляции.
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