Такие яйца к Пасхе красить не нужно: просто нафаршируйте их - и все оближут тарелки
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Гости удивятся, но съедят все яйца в считанные минуты
Традиционно к пасхальному столу многие красят яйца различными способами. Однако эти яйца красить не нужно — их нужно нафаршировать.
Безусловно, многие помнят это блюдо еще с детства: как правило, яйца фаршировали простыми, бюджетными продуктами. Для таких фаршированных яиц вам также не понадобятся дорогие ингредиенты — только яйца, каперсы, крабовые палочки, морковь и майонез (по желанию можно добавить в начинку тертый плавленый сыр). Однако яйца с такой необычной начинкой разберут в считанные минуты. Рецепт "Телеграф" нашел в старом журнале "Полина".
Как приготовить яйца, фаршированные крабовыми палочками
Ингредиенты:
- куриные яйца — 10 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- крабовые палочки — 200 г;
- каперсы — 50 г;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца варим круто. Когда они остынут, чистим от скорлупы и разрезаем вдоль пополам.
- До готовности варим морковь. Даем остыть, чистим и натираем на средней терке.
- Крабовые палочки чистим и мелко нарезаем.
- Смешиваем морковь, крабовые палочки, яичные желтки и каперсы. Тщательно все перемешиваем и заправляем майонезом.
Приготовленной начинкой фаршируем яйца, украшаем зеленым луком, петрушкой иди укропом и подаем к столу. Подавать можно с любимым гарниром.