Такие яйца к Пасхе красить не нужно: просто нафаршируйте их - и все оближут тарелки

Гости удивятся, но съедят все яйца в считанные минуты

Традиционно к пасхальному столу многие красят яйца различными способами. Однако эти яйца красить не нужно — их нужно нафаршировать.

Безусловно, многие помнят это блюдо еще с детства: как правило, яйца фаршировали простыми, бюджетными продуктами. Для таких фаршированных яиц вам также не понадобятся дорогие ингредиенты — только яйца, каперсы, крабовые палочки, морковь и майонез (по желанию можно добавить в начинку тертый плавленый сыр). Однако яйца с такой необычной начинкой разберут в считанные минуты. Рецепт "Телеграф" нашел в старом журнале "Полина".

Как приготовить яйца, фаршированные крабовыми палочками

Ингредиенты:

куриные яйца — 10 шт.;

морковь — 2 шт.;

крабовые палочки — 200 г;

каперсы — 50 г;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца варим круто. Когда они остынут, чистим от скорлупы и разрезаем вдоль пополам. До готовности варим морковь. Даем остыть, чистим и натираем на средней терке. Крабовые палочки чистим и мелко нарезаем. Смешиваем морковь, крабовые палочки, яичные желтки и каперсы. Тщательно все перемешиваем и заправляем майонезом.

Фото: Телеграф

Приготовленной начинкой фаршируем яйца, украшаем зеленым луком, петрушкой иди укропом и подаем к столу. Подавать можно с любимым гарниром.