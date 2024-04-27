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Такие яйца к Пасхе красить не нужно: просто нафаршируйте их - и все оближут тарелки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нафаршировать яйца можно очень необычно
Нафаршировать яйца можно очень необычно. Фото shuba.life

Гости удивятся, но съедят все яйца в считанные минуты

Традиционно к пасхальному столу многие красят яйца различными способами. Однако эти яйца красить не нужно — их нужно нафаршировать.

Безусловно, многие помнят это блюдо еще с детства: как правило, яйца фаршировали простыми, бюджетными продуктами. Для таких фаршированных яиц вам также не понадобятся дорогие ингредиенты — только яйца, каперсы, крабовые палочки, морковь и майонез (по желанию можно добавить в начинку тертый плавленый сыр). Однако яйца с такой необычной начинкой разберут в считанные минуты. Рецепт "Телеграф" нашел в старом журнале "Полина".

Как приготовить яйца, фаршированные крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • куриные яйца — 10 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • каперсы — 50 г;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца варим круто. Когда они остынут, чистим от скорлупы и разрезаем вдоль пополам.
  2. До готовности варим морковь. Даем остыть, чистим и натираем на средней терке.
  3. Крабовые палочки чистим и мелко нарезаем.
  4. Смешиваем морковь, крабовые палочки, яичные желтки и каперсы. Тщательно все перемешиваем и заправляем майонезом.
Фаршированные крабовыми палочками яйца
Фото: Телеграф

Приготовленной начинкой фаршируем яйца, украшаем зеленым луком, петрушкой иди укропом и подаем к столу. Подавать можно с любимым гарниром.

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