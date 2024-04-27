Такі яйця до Великодня фарбувати не потрібно: просто нафаршируйте їх — і всі оближуть тарілки
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Гості здивуються, але з’їдять усі яйця за лічені хвилини
Традиційно до великоднього столу багато хто фарбує яйця різними способами. Однак ці яйця фарбувати не потрібно – їх треба нафарширувати.
Безумовно, багато хто пам’ятає цю страву ще з дитинства: як правило, яйця фарширували простими, бюджетними продуктами. Для таких фаршированих яєць вам також не знадобляться дорогі інгредієнти – тільки яйця, каперси, крабові палички, морква та майонез (за бажанням можна додати до начинки тертий плавлений сир). Однак яйця з такою незвичною начинкою розберуть за лічені хвилини. Рецепт "Телеграф" знайшов у старому журналі "Поліна".
Як приготувати яйця, фаршировані крабовими паличками
Інгредієнти:
- курячі яйця — 10 шт.;
- морква — 2 шт.;
- крабові палички — 200 г;
- каперси — 50 г;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування:
- Яйця варимо круто. Коли вони охолонуть, чистимо від шкаралупи і розрізаємо вздовж навпіл.
- До готовності варимо моркву. Даємо охолонути, чистимо і натираємо на середній тертці.
- Крабові палички чистимо і дрібно нарізаємо.
- Змішуємо моркву, крабові палички, яєчні жовтки та каперси. Ретельно все перемішуємо та заправляємо майонезом.
Приготованою начинкою фаршируємо яйця, прикрашаємо зеленою цибулею, петрушкою йди кропом і подаємо до столу. Подавати можна з улюбленим гарніром.