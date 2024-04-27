Такі яйця до Великодня фарбувати не потрібно: просто нафаршируйте їх — і всі оближуть тарілки

Гості здивуються, але з’їдять усі яйця за лічені хвилини

Традиційно до великоднього столу багато хто фарбує яйця різними способами. Однак ці яйця фарбувати не потрібно – їх треба нафарширувати.

Безумовно, багато хто пам’ятає цю страву ще з дитинства: як правило, яйця фарширували простими, бюджетними продуктами. Для таких фаршированих яєць вам також не знадобляться дорогі інгредієнти – тільки яйця, каперси, крабові палички, морква та майонез (за бажанням можна додати до начинки тертий плавлений сир). Однак яйця з такою незвичною начинкою розберуть за лічені хвилини. Рецепт "Телеграф" знайшов у старому журналі "Поліна".

Як приготувати яйця, фаршировані крабовими паличками

Інгредієнти:

курячі яйця — 10 шт.;

морква — 2 шт.;

крабові палички — 200 г;

каперси — 50 г;

майонез — за смаком.

Спосіб приготування:

Яйця варимо круто. Коли вони охолонуть, чистимо від шкаралупи і розрізаємо вздовж навпіл. До готовності варимо моркву. Даємо охолонути, чистимо і натираємо на середній тертці. Крабові палички чистимо і дрібно нарізаємо. Змішуємо моркву, крабові палички, яєчні жовтки та каперси. Ретельно все перемішуємо та заправляємо майонезом.

Фото: Телеграф

Приготованою начинкою фаршируємо яйця, прикрашаємо зеленою цибулею, петрушкою йди кропом і подаємо до столу. Подавати можна з улюбленим гарніром.