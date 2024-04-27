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Такі яйця до Великодня фарбувати не потрібно: просто нафаршируйте їх — і всі оближуть тарілки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Нафарширувати яйця можна дуже незвично
Нафарширувати яйця можна дуже незвично. Фото shuba.life

Гості здивуються, але з’їдять усі яйця за лічені хвилини

Традиційно до великоднього столу багато хто фарбує яйця різними способами. Однак ці яйця фарбувати не потрібно – їх треба нафарширувати.

Безумовно, багато хто пам’ятає цю страву ще з дитинства: як правило, яйця фарширували простими, бюджетними продуктами. Для таких фаршированих яєць вам також не знадобляться дорогі інгредієнти – тільки яйця, каперси, крабові палички, морква та майонез (за бажанням можна додати до начинки тертий плавлений сир). Однак яйця з такою незвичною начинкою розберуть за лічені хвилини. Рецепт "Телеграф" знайшов у старому журналі "Поліна".

Як приготувати яйця, фаршировані крабовими паличками

Інгредієнти:

  • курячі яйця — 10 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • крабові палички — 200 г;
  • каперси — 50 г;
  • майонез — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Яйця варимо круто. Коли вони охолонуть, чистимо від шкаралупи і розрізаємо вздовж навпіл.
  2. До готовності варимо моркву. Даємо охолонути, чистимо і натираємо на середній тертці.
  3. Крабові палички чистимо і дрібно нарізаємо.
  4. Змішуємо моркву, крабові палички, яєчні жовтки та каперси. Ретельно все перемішуємо та заправляємо майонезом.
Фаршировані крабовими паличками яйця
Фото: Телеграф

Приготованою начинкою фаршируємо яйця, прикрашаємо зеленою цибулею, петрушкою йди кропом і подаємо до столу. Подавати можна з улюбленим гарніром.

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