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Поздравления с Пасхой 2024: теплые открытки и яркие картинки, чтобы отправить близким в день праздника

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Поздравьте близких милой открыткой или картинкой
Поздравьте близких милой открыткой или картинкой. Фото Коллаж "Телеграф"

Пасха — светлый семейный праздник, когда принято поздравлять друг друга

В воскресенье, 5 мая, православные и греко-католики отмечают большой религиозный праздник Пасху. В этот день не забудьте поздравить близких и написать теплые слова пожеланий с праздником.

К светлому празднику Пасхи украинцы, несмотря на войну, пекут пасочки, красят яйца, ходят на праздничные богослужения в храмы, а также ходят в гости к родным. В Украине Пасху очень любят и пышно празднуют в семейном кругу, поздравляют друг друга, приветствуют фразой: "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!". А за праздничным столом едят ароматную паску, бьются крашанками и желают друг другу добра, мирного неба и победы Украине.

Также можно поздравить родных в соцсетях и мессенджерах, отправив им слова пожеланий и милую картинку или открытку. "Телеграф" подготовил подборку ярких поздравительных открыток, чтобы вы могли красиво поздравить родственников, друзей, кумовей, соседей или коллег по работе.

Пасха, открытки, картинки, поздравления, стихи
Пасха, праздник, открытки, картинки, поздравления, стихи
Пасха, открытки, картинки, поздравления
Пасха, праздник, открытки, картинки
Пасха, праздник, открытки, картинки, поздравления, стихи
Пасха, праздник, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных в мае 2024 и что будут отмечать украинцы. Полный календарь праздников и выходных.

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#Открытки #Пасха 2024