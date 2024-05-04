Поздравления с Пасхой 2024: теплые открытки и яркие картинки, чтобы отправить близким в день праздника

Пасха — светлый семейный праздник, когда принято поздравлять друг друга

В воскресенье, 5 мая, православные и греко-католики отмечают большой религиозный праздник Пасху. В этот день не забудьте поздравить близких и написать теплые слова пожеланий с праздником.

К светлому празднику Пасхи украинцы, несмотря на войну, пекут пасочки, красят яйца, ходят на праздничные богослужения в храмы, а также ходят в гости к родным. В Украине Пасху очень любят и пышно празднуют в семейном кругу, поздравляют друг друга, приветствуют фразой: "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!". А за праздничным столом едят ароматную паску, бьются крашанками и желают друг другу добра, мирного неба и победы Украине.

Также можно поздравить родных в соцсетях и мессенджерах, отправив им слова пожеланий и милую картинку или открытку. "Телеграф" подготовил подборку ярких поздравительных открыток, чтобы вы могли красиво поздравить родственников, друзей, кумовей, соседей или коллег по работе.

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