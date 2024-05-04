Пасха в Украине 2024: когда идти святить пасхальную корзину

Пасхальное воскресенье напоминает о важности веры, надежды, любви и силы духа

Пасха в Украине — один из самых ярких и значимых христианских праздников, который отмечается с особым великолепием и торжеством. В 2024 году в Украине Пасха будет отмечаться 5 мая. Освятить паску в Киеве можно будет на многих локациях во всех районах.

В преддверии Пасхи украинцы проводят подготовительные мероприятия:

в чистый четверг обновляют и украшают жилища;

готовят крашеные яйца;

пекут паски;

собирают пасхальные корзины.

Празднование начинается с церковных служб, которые проводятся в субботу. В этом году в украинских церквях звучат молитвы за воинов, защищающих украинскую землю, за украинский народ и за покой душ всех павших защитников Украины и мирных жителей, погибших во время войны.

Когда нужно святить паски — в субботу или воскресенье

После служб в церквях начинается освящение пасхальных свечей, пасок и других традиционных продуктов, наполняющих пасхальные корзинки. Согласно расписанию богослужений в различных монастырях и церквях Украины на Пасху 2024 года, пасхальные дары будут освящаться 4 мая с 16:00 до 23:00 и 5 мая с 06:00 до 15:00. В некоторых местных приходах расписание может несколько отличаться. Лучше уточнить в своей церкви или у людей, которые идут туда с корзинами.

В пасхальное воскресенье освященные паски и крашенки будут украшать праздничные столы, за которыми соберутся семьи. Родные и близкие будут делиться семейным теплом, желать друг другу и всему украинскому народу скорейшей победы над российским агрессором и мирного неба. Этот день напоминает всем о важности силы духа и наполнен надеждой и верой. Светлого вам настроения!

Ранее "Телеграф" опубликовал картинки и поздравления с Пасхой для родных и близких. Отправьте им частичку своего внимания!