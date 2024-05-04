У вас в роду были гадалки или ведьмы, если у вас такая фамилия: перечень

Таких фамилий всего насчитывается 15

Происхождение украинских фамилий довольно разнообразно, и может указывать на род деятельности или ремесла вашего предка. Есть среди них и родовые имена, указывающие на наличие сверхспособностей.

Какие же фамилии давали в древности гадалкам и знахарям? Согласно порталу "Рідні", таких родовых имен насчитывается всего 15.

Самая популярная фамилия из этой категории имеет более 800 носителей по всей стране. В то же время у самой редкой — всего 5.

Человеку, который якобы предвидел какие-то хорошие события давали следующие фамилии:

Віщун

Віщий

Пророк

Віщанська, Віщанський

Віщак

Віщенко

Пророчук

Бачинська, Бачинський

Если же ваш предок был связан с мистическими событиями, которые трудно объяснить, то его фамилия могла звучать так:

Відьма

Відьмук

Шаман

Шаманов, Шаманова

Шаманенко

Місюра

Місяць

Міськів

Гадаліна

А людей, приносящих исключительно хорошие новости, величали следующим образом:

Хороша, Хороший

Чесна, Чесний

Новак.

Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, которые давали ученым и медикам.