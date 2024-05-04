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У вас в роду были гадалки или ведьмы, если у вас такая фамилия: перечень

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинские гадалки Новость обновлена 04 мая 2024, 16:56
Украинские гадалки. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Таких фамилий всего насчитывается 15

Происхождение украинских фамилий довольно разнообразно, и может указывать на род деятельности или ремесла вашего предка. Есть среди них и родовые имена, указывающие на наличие сверхспособностей.

Какие же фамилии давали в древности гадалкам и знахарям? Согласно порталу "Рідні", таких родовых имен насчитывается всего 15.

Самая популярная фамилия из этой категории имеет более 800 носителей по всей стране. В то же время у самой редкой — всего 5.

Человеку, который якобы предвидел какие-то хорошие события давали следующие фамилии:

  • Віщун
  • Віщий
  • Пророк
  • Віщанська, Віщанський
  • Віщак
  • Віщенко
  • Пророчук
  • Бачинська, Бачинський

Если же ваш предок был связан с мистическими событиями, которые трудно объяснить, то его фамилия могла звучать так:

  • Відьма
  • Відьмук
  • Шаман
  • Шаманов, Шаманова
  • Шаманенко
  • Місюра
  • Місяць
  • Міськів
  • Гадаліна

А людей, приносящих исключительно хорошие новости, величали следующим образом:

  • Хороша, Хороший
  • Чесна, Чесний
  • Новак.

Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, которые давали ученым и медикам.

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#Украина #Фамилии #Происхождение