У вас в роду были гадалки или ведьмы, если у вас такая фамилия: перечень
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Таких фамилий всего насчитывается 15
Происхождение украинских фамилий довольно разнообразно, и может указывать на род деятельности или ремесла вашего предка. Есть среди них и родовые имена, указывающие на наличие сверхспособностей.
Какие же фамилии давали в древности гадалкам и знахарям? Согласно порталу "Рідні", таких родовых имен насчитывается всего 15.
Самая популярная фамилия из этой категории имеет более 800 носителей по всей стране. В то же время у самой редкой — всего 5.
Человеку, который якобы предвидел какие-то хорошие события давали следующие фамилии:
- Віщун
- Віщий
- Пророк
- Віщанська, Віщанський
- Віщак
- Віщенко
- Пророчук
- Бачинська, Бачинський
Если же ваш предок был связан с мистическими событиями, которые трудно объяснить, то его фамилия могла звучать так:
- Відьма
- Відьмук
- Шаман
- Шаманов, Шаманова
- Шаманенко
- Місюра
- Місяць
- Міськів
- Гадаліна
А людей, приносящих исключительно хорошие новости, величали следующим образом:
- Хороша, Хороший
- Чесна, Чесний
- Новак.
Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, которые давали ученым и медикам.