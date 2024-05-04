Эти знаки Зодиака могут прозевать любовь всей жизни

Они могут просто не обратить на нее внимание

В этом месяце многим знакам Зодиака повезет в любви. Однако они могут упустить ее, если будут неосмотрительными.

Астрологи рассказали, что вторая половинка людей, рожденных под созвездиями Близнецов, Весов, Водолея и Рыб, может пройти мимо них (если они не обратят внимания), пишет collective.world.

Близнецы

У вас так много всего происходит, что вы отвлекаетесь на каждую мелочь. Именно энергия хаоса делает Близнецов такими интересными. Это также означает, что вы, возможно, уже встретили свою вторую половинку и даже не подозреваете об этом. Возможно, вы встречались с ней, но из-за одной маленькой ошибки вы разорвали отношения. Или, может быть, это тот друг, который всегда рядом с вами, даже когда вы его отталкиваете. Внимательно просмотрите список знакомых вам людей, ведь там может быть имя вашей второй половинки.

Весы

Проблема людей с длинным списком друзей заключается в том, что некоторые люди в вашей жизни упускают возможность встречаться с вами. Как только разрыв становится официальным, вы переходите к следующему человеку, даже если он, возможно, не самый лучший друг. В следующий раз, когда вы переживете разрыв, просто подождите, подышите и насладитесь одиночеством. Это поможет вам открыть глаза на людей, которых вы знаете, которые действительно соответствуют статусу вашей второй половинки.

Водолей

У вас так много всего на уме, что не имеет ничего общего с романтикой или свиданиями. Вы из тех, кто говорит: "Ухты, я понятия не имел", когда кто-то явно флиртовал с вами целую вечность. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы найти свою вторую половинку и, наконец, вести образ жизни, наполненный блаженной любовью, потратьте некоторое время на то, чтобы по-настоящему задуматься о людях, которых вы встречаете. Вероятно, вы уже знаете этого человека.

Рыбы

Ваша вторая половинка необязательно останется незамеченной. Ваши друзья, вероятно, уже много лет пытаются вас звести. Они указывают на то, что вы идеально подходите друг другу, но вы просто не можете в это поверить. Вы придумываете любое оправдание тому, почему это не может быть правдой. Или, даже если вы согласны, вы все равно воздерживаетесь от каких-либо действий по этому поводу. Позвольте своим друзьям немного расслабиться и доверьтесь процессу. Они знают, кто вы и чего желаете.

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