Свіжий салат з томатів та солодкого перцю: вітамінна бомба на вашому столі
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Такий салат можна зробити дуже швидко та просто.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті овочі, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час творити з них кулінарні шедеври, які не лише порадують смаком, але й подарують відчуття літньої легкості.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати салат з помідорів та перцю, який стане справжньою окрасою вашого столу.
Цей ароматний салат — це не просто поєднання овочів, це справжня симфонія смаків та ароматів. Солодкі помідори танцюють танго з пікантним перцем, а ніжна зелень петрушки додає їм свіжості та гармонії.
Інгредієнти:
- 2 великих помідори
- 1 болгарський перець
- 1 цибулина
- Пучок петрушки
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Помідори наріжте кубиками, перець — соломкою, а цибулю — дрібними кубиками.
- Змішайте помідори, перець та цибулю в мисці.
- Додайте подрібнену петрушку, оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
- Перемішайте салат і дайте йому настоятися 10-15 хвилин.
Салат можна подавати з сиром фета.
Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.