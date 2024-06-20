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Свіжий салат з томатів та солодкого перцю: вітамінна бомба на вашому столі

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей салат стане вашим улюбленим цього літа (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей салат стане вашим улюбленим цього літа (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Такий салат можна зробити дуже швидко та просто.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті овочі, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час творити з них кулінарні шедеври, які не лише порадують смаком, але й подарують відчуття літньої легкості.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати салат з помідорів та перцю, який стане справжньою окрасою вашого столу.

Цей ароматний салат — це не просто поєднання овочів, це справжня симфонія смаків та ароматів. Солодкі помідори танцюють танго з пікантним перцем, а ніжна зелень петрушки додає їм свіжості та гармонії.

Інгредієнти:

  • 2 великих помідори
  • 1 болгарський перець
  • 1 цибулина
  • Пучок петрушки
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Помідори наріжте кубиками, перець — соломкою, а цибулю — дрібними кубиками.
  2. Змішайте помідори, перець та цибулю в мисці.
  3. Додайте подрібнену петрушку, оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
  4. Перемішайте салат і дайте йому настоятися 10-15 хвилин.

Салат можна подавати з сиром фета.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.

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#Рецепт #Салат #їжа-Телеграф