Свіжий салат з томатів та солодкого перцю: вітамінна бомба на вашому столі

Такий салат можна зробити дуже швидко та просто.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті овочі, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час творити з них кулінарні шедеври, які не лише порадують смаком, але й подарують відчуття літньої легкості.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати салат з помідорів та перцю, який стане справжньою окрасою вашого столу.

Цей ароматний салат — це не просто поєднання овочів, це справжня симфонія смаків та ароматів. Солодкі помідори танцюють танго з пікантним перцем, а ніжна зелень петрушки додає їм свіжості та гармонії.

Інгредієнти:

2 великих помідори

1 болгарський перець

1 цибулина

Пучок петрушки

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Помідори наріжте кубиками, перець — соломкою, а цибулю — дрібними кубиками. Змішайте помідори, перець та цибулю в мисці. Додайте подрібнену петрушку, оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Перемішайте салат і дайте йому настоятися 10-15 хвилин.

Салат можна подавати з сиром фета.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.