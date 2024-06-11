Ніжний пиріг з сиром та шпинатом: ароматна випічка для найвибагливіших гурманів

Навіть, якщо ви не любите шпинат, цей пиріг вам сподобається.

Апетитні аромати, що витають над кухнею, рум'яна скоринка, що манить погляд, а під нею — ніжна начинка, що тане в роті… Так, це про пиріг з сиром та шпинатом! Ця страва не лише порадує вас вишуканим смаком, але й стане чудовим джерелом вітамінів та мікроелементів.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пирога, який зачарує вас своєю простотою приготування та неймовірно смачним результатом. Також, пропонуємо рецепт вартушок з полуницею.

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г борошна

100 г вершкового масла

50 г холодної води

1/2 ч. л. солі

Для начинки:

500 г сиру (творогу)

300 г шпинату

2 яйця

100 г вершків (10-15%)

1 цибулина

1 зубчик часнику

50 г тертого сиру (пармезану або моцарели)

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Готуємо тісто: У миску просійте борошно, додайте сіль та холодне, натерте на тертці вершкове масло. Перетріть руками до крихти. Додайте холодну воду й замісіть тісто. Загорніть тісто харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин. Готуємо начинку: Шпинат промийте, обсушіть та подрібніть. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть. Обсмажте цибулю на вершковому маслі до золотистого кольору, додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину. Додайте шпинат і тушкуйте, поки він не зменшиться в об'ємі. З'єднуємо начинку: У мисці змішайте сир (творог), яйця, вершки, тертий сир, сіль та перець. Додайте обсмажений шпинат з цибулею та часником. Перемішайте до однорідності. Формуємо пиріг: Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розділіть на дві частини (2/3 та 1/3). Більшу частину тіста розкачайте в пласт, трохи більший за форму для випічки. Викладіть тісто у форму, формуючи бортики. Випікаємо пиріг: Викладіть начинку на тісто. Зверху накрийте другим шаром тіста, защипніть краї. Змастіть пиріг збитим яйцем. Випікайте протягом 40-45 хвилин до золотистого кольору. Подаємо пиріг: Готовому пирігу дайте трохи охолонути, а потім наріжте порційними шматками та подавайте до столу.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.