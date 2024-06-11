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Ніжний пиріг з сиром та шпинатом: ароматна випічка для найвибагливіших гурманів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Цей пиріг стане чудовим доповненням до чаю чи кави (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 11 червня 2024, 10:18
Цей пиріг стане чудовим доповненням до чаю чи кави (зображення створено за допомогою ШІ)

Навіть, якщо ви не любите шпинат, цей пиріг вам сподобається.

Апетитні аромати, що витають над кухнею, рум'яна скоринка, що манить погляд, а під нею — ніжна начинка, що тане в роті… Так, це про пиріг з сиром та шпинатом! Ця страва не лише порадує вас вишуканим смаком, але й стане чудовим джерелом вітамінів та мікроелементів.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пирога, який зачарує вас своєю простотою приготування та неймовірно смачним результатом. Також, пропонуємо рецепт вартушок з полуницею.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 200 г борошна
  • 100 г вершкового масла
  • 50 г холодної води
  • 1/2 ч. л. солі

Для начинки:

  • 500 г сиру (творогу)
  • 300 г шпинату
  • 2 яйця
  • 100 г вершків (10-15%)
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 50 г тертого сиру (пармезану або моцарели)
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Готуємо тісто: У миску просійте борошно, додайте сіль та холодне, натерте на тертці вершкове масло. Перетріть руками до крихти. Додайте холодну воду й замісіть тісто. Загорніть тісто харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин.
  2. Готуємо начинку: Шпинат промийте, обсушіть та подрібніть. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть. Обсмажте цибулю на вершковому маслі до золотистого кольору, додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину. Додайте шпинат і тушкуйте, поки він не зменшиться в об'ємі.
  3. З'єднуємо начинку: У мисці змішайте сир (творог), яйця, вершки, тертий сир, сіль та перець. Додайте обсмажений шпинат з цибулею та часником. Перемішайте до однорідності.
  4. Формуємо пиріг: Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розділіть на дві частини (2/3 та 1/3). Більшу частину тіста розкачайте в пласт, трохи більший за форму для випічки. Викладіть тісто у форму, формуючи бортики.
  5. Випікаємо пиріг: Викладіть начинку на тісто. Зверху накрийте другим шаром тіста, защипніть краї. Змастіть пиріг збитим яйцем. Випікайте протягом 40-45 хвилин до золотистого кольору.
  6. Подаємо пиріг: Готовому пирігу дайте трохи охолонути, а потім наріжте порційними шматками та подавайте до столу.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.

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