Ніжний пиріг з сиром та шпинатом: ароматна випічка для найвибагливіших гурманів
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Навіть, якщо ви не любите шпинат, цей пиріг вам сподобається.
Апетитні аромати, що витають над кухнею, рум'яна скоринка, що манить погляд, а під нею — ніжна начинка, що тане в роті… Так, це про пиріг з сиром та шпинатом! Ця страва не лише порадує вас вишуканим смаком, але й стане чудовим джерелом вітамінів та мікроелементів.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пирога, який зачарує вас своєю простотою приготування та неймовірно смачним результатом. Також, пропонуємо рецепт вартушок з полуницею.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 200 г борошна
- 100 г вершкового масла
- 50 г холодної води
- 1/2 ч. л. солі
Для начинки:
- 500 г сиру (творогу)
- 300 г шпинату
- 2 яйця
- 100 г вершків (10-15%)
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 50 г тертого сиру (пармезану або моцарели)
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Готуємо тісто: У миску просійте борошно, додайте сіль та холодне, натерте на тертці вершкове масло. Перетріть руками до крихти. Додайте холодну воду й замісіть тісто. Загорніть тісто харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин.
- Готуємо начинку: Шпинат промийте, обсушіть та подрібніть. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть. Обсмажте цибулю на вершковому маслі до золотистого кольору, додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину. Додайте шпинат і тушкуйте, поки він не зменшиться в об'ємі.
- З'єднуємо начинку: У мисці змішайте сир (творог), яйця, вершки, тертий сир, сіль та перець. Додайте обсмажений шпинат з цибулею та часником. Перемішайте до однорідності.
- Формуємо пиріг: Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розділіть на дві частини (2/3 та 1/3). Більшу частину тіста розкачайте в пласт, трохи більший за форму для випічки. Викладіть тісто у форму, формуючи бортики.
- Випікаємо пиріг: Викладіть начинку на тісто. Зверху накрийте другим шаром тіста, защипніть краї. Змастіть пиріг збитим яйцем. Випікайте протягом 40-45 хвилин до золотистого кольору.
- Подаємо пиріг: Готовому пирігу дайте трохи охолонути, а потім наріжте порційними шматками та подавайте до столу.
Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.