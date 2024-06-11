Нежный пирог с сыром и шпинатом: ароматная выпечка для самых требовательных гурманов

Даже если вы не любите шпинат, этот пирог вам понравится.

Аппетитные ароматы, витающие над кухней, румяная корочка, манящая взгляд, а под ней — нежная тающая во рту начинка… Да, это о пироге с сыром и шпинатом! Это блюдо не только порадует вас изысканным вкусом, но и станет отличным источником витаминов и микроэлементов.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом пирога, который очарует вас простотой приготовления и невероятно вкусным результатом. Также, предлагаем рецепт сторожек с клубникой.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

50 г холодной воды

1/2 ч. л. соли

Для начинки:

500 г сыра (творога)

300 г шпината

2 яйца

100 г сливок (10-15%)

1 луковица

1 зубчик чеснока

50 г тертого сыра (пармезана или моцареллы)

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Готовим тесто: В миску просейте муку, добавьте соль и холодную, натертую на терке сливочное масло. Перетрите руками в крошку. Добавьте прохладную воду и замесите тесто. Заверните тесто пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Готовим начинку: Шпинат промойте, обсушите и измельчите. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите. Обжарьте лук на сливочном масле золотистого цвета, добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту. Добавьте шпинат и тушите, пока он не уменьшится в объеме. Соединяем начинку: В миске смешайте творог, яйца, сливки, тертый сыр, соль и перец. Добавить обжаренный шпинат с луком и чесноком. Перемешайте до однородности. Формируем пирог: Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Тесто разделите на две части (2/3 и 1/3). Большую часть теста раскатайте в пласт, немного больше формы для выпечки. Выложите тесто в форму, формируя бортики. Выпекаем пирог: Выложите начинку на тесто. Сверху накройте вторым слоем теста, защелкните края. Смажьте пирог взбитым яйцом. Выпекайте в течение 40-45 минут до золотистого цвета. Подаем пирог: Готовому пирогу дайте немного остыть, затем нарежьте порционными кусками и подавайте к столу.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.