Нежный пирог с сыром и шпинатом: ароматная выпечка для самых требовательных гурманов
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Даже если вы не любите шпинат, этот пирог вам понравится.
Аппетитные ароматы, витающие над кухней, румяная корочка, манящая взгляд, а под ней — нежная тающая во рту начинка… Да, это о пироге с сыром и шпинатом! Это блюдо не только порадует вас изысканным вкусом, но и станет отличным источником витаминов и микроэлементов.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом пирога, который очарует вас простотой приготовления и невероятно вкусным результатом. Также, предлагаем рецепт сторожек с клубникой.
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 50 г холодной воды
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки:
- 500 г сыра (творога)
- 300 г шпината
- 2 яйца
- 100 г сливок (10-15%)
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 50 г тертого сыра (пармезана или моцареллы)
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Готовим тесто: В миску просейте муку, добавьте соль и холодную, натертую на терке сливочное масло. Перетрите руками в крошку. Добавьте прохладную воду и замесите тесто. Заверните тесто пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Готовим начинку: Шпинат промойте, обсушите и измельчите. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите. Обжарьте лук на сливочном масле золотистого цвета, добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту. Добавьте шпинат и тушите, пока он не уменьшится в объеме.
- Соединяем начинку: В миске смешайте творог, яйца, сливки, тертый сыр, соль и перец. Добавить обжаренный шпинат с луком и чесноком. Перемешайте до однородности.
- Формируем пирог: Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Тесто разделите на две части (2/3 и 1/3). Большую часть теста раскатайте в пласт, немного больше формы для выпечки. Выложите тесто в форму, формируя бортики.
- Выпекаем пирог: Выложите начинку на тесто. Сверху накройте вторым слоем теста, защелкните края. Смажьте пирог взбитым яйцом. Выпекайте в течение 40-45 минут до золотистого цвета.
- Подаем пирог: Готовому пирогу дайте немного остыть, затем нарежьте порционными кусками и подавайте к столу.
Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.