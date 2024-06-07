Рус

Навіщо додавати у борщ яйце: класика української кухні

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей борщ вразить навіть найвибагливішого гурмана (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей борщ вразить навіть найвибагливішого гурмана (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей борщ стане вашою улюбленою стравою.

Борщ — це не просто страва, це символ української кухні. Густий, ароматний, з насиченим смаком, він завжди дарує відчуття ситості та затишку. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом борщу з яйцем, який стане справжньою окрасою вашого обіднього столу.

Переваги борщу з яйцем:

  • Смачний: Цей борщ поєднує в собі солодкість буряка, кислинку квашеної капусти, пікантність м'яса та ніжність варених яєць, створюючи неймовірно гармонійний смак.
  • Ситий: Борщ з яйцем — це досить ситна страва, яка може стати повноцінною трапезою.
  • Корисний: Борщ багатий на вітаміни, мінерали та клітковину, які важливі для здоров'я.
  • Простий: Борщ готується не складно, з ним впорається навіть початківець.
  • Універсальний: Ви можете додавати до борщу інші овочі, м'ясо або крупи на свій смак.

Інгредієнти:

  • 500 г буряка
  • 300 г квашеної капусти
  • 200 г яловичини
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2 картоплини
  • 3 зубчики часнику
  • 3 лаврових листки
  • 5 горошин чорного перцю
  • 4 варені яйця
  • Сіль та перець за смаком
  • Сметана (за бажанням)
  • Зелень (за бажанням)

Покрокова інструкція:

  1. Відваріть м'ясо: Яловичину залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть протягом 1-1,5 години.
  2. Підготуйте овочі: Буряк очистіть і натріть на тертці. Цибулю та моркву подрібніть ножем. Картоплю наріжте кубиками. Часник подрібніть.
  3. Обсмажте овочі: На сковороді з рослинною олією обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву і обсмажте ще 5-7 хвилин.
  4. Додайте буряк: До обсмажених овочів додайте буряк, перемішайте і тушкуйте протягом 10-15 хвилин.
  5. Додайте квашену капусту: Додайте до буряка квашену капусту, перемішайте і тушкуйте ще 10-15 хвилин.
  6. Додайте м'ясо: Відварене м'ясо наріжте кубиками і додайте до овочів.
  7. Залийте водою: Залийте овочі та м'ясо бульйоном, в якому варилося м'ясо. Додайте лавровий лист, чорний перець, сіль та перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть протягом 20-25 хвилин.
  8. Додайте картоплю: Додайте до борщу картоплю і варіть ще 10-15 хвилин.
  9. Додайте часник: За 5 хвилин до закінчення приготування додайте до борщу подрібнений часник.
  10. Додайте яйця: Варені яйця очистіть і розріжте навпіл. Додайте яйця до борщу за 2 хвилини до закінчення приготування.
  11. Подавайте борщ: Подавайте борщ гарячим зі сметаною та зеленню за бажанням.

Рекомендуємо також приготувати борщ із п'яною вишнею. Також, ми писали, як не можна готувати окрошку.

Теги:
#Рецепт #Борщ #їжа-Телеграф