Навіщо додавати у борщ яйце: класика української кухні

Цей борщ стане вашою улюбленою стравою.

Борщ — це не просто страва, це символ української кухні. Густий, ароматний, з насиченим смаком, він завжди дарує відчуття ситості та затишку. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом борщу з яйцем, який стане справжньою окрасою вашого обіднього столу.

Переваги борщу з яйцем:

Смачний: Цей борщ поєднує в собі солодкість буряка, кислинку квашеної капусти, пікантність м'яса та ніжність варених яєць, створюючи неймовірно гармонійний смак.

Цей борщ поєднує в собі солодкість буряка, кислинку квашеної капусти, пікантність м'яса та ніжність варених яєць, створюючи неймовірно гармонійний смак. Ситий: Борщ з яйцем — це досить ситна страва, яка може стати повноцінною трапезою.

Борщ з яйцем — це досить ситна страва, яка може стати повноцінною трапезою. Корисний: Борщ багатий на вітаміни, мінерали та клітковину, які важливі для здоров'я.

Борщ багатий на вітаміни, мінерали та клітковину, які важливі для здоров'я. Простий: Борщ готується не складно, з ним впорається навіть початківець.

Борщ готується не складно, з ним впорається навіть початківець. Універсальний: Ви можете додавати до борщу інші овочі, м'ясо або крупи на свій смак.

Інгредієнти:

500 г буряка

300 г квашеної капусти

200 г яловичини

1 цибулина

1 морква

2 картоплини

3 зубчики часнику

3 лаврових листки

5 горошин чорного перцю

4 варені яйця

Сіль та перець за смаком

Сметана (за бажанням)

Зелень (за бажанням)

Покрокова інструкція:

Відваріть м'ясо: Яловичину залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть протягом 1-1,5 години. Підготуйте овочі: Буряк очистіть і натріть на тертці. Цибулю та моркву подрібніть ножем. Картоплю наріжте кубиками. Часник подрібніть. Обсмажте овочі: На сковороді з рослинною олією обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву і обсмажте ще 5-7 хвилин. Додайте буряк: До обсмажених овочів додайте буряк, перемішайте і тушкуйте протягом 10-15 хвилин. Додайте квашену капусту: Додайте до буряка квашену капусту, перемішайте і тушкуйте ще 10-15 хвилин. Додайте м'ясо: Відварене м'ясо наріжте кубиками і додайте до овочів. Залийте водою: Залийте овочі та м'ясо бульйоном, в якому варилося м'ясо. Додайте лавровий лист, чорний перець, сіль та перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть протягом 20-25 хвилин. Додайте картоплю: Додайте до борщу картоплю і варіть ще 10-15 хвилин. Додайте часник: За 5 хвилин до закінчення приготування додайте до борщу подрібнений часник. Додайте яйця: Варені яйця очистіть і розріжте навпіл. Додайте яйця до борщу за 2 хвилини до закінчення приготування. Подавайте борщ: Подавайте борщ гарячим зі сметаною та зеленню за бажанням.

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