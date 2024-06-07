Навіщо додавати у борщ яйце: класика української кухні
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Цей борщ стане вашою улюбленою стравою.
Борщ — це не просто страва, це символ української кухні. Густий, ароматний, з насиченим смаком, він завжди дарує відчуття ситості та затишку. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом борщу з яйцем, який стане справжньою окрасою вашого обіднього столу.
Переваги борщу з яйцем:
- Смачний: Цей борщ поєднує в собі солодкість буряка, кислинку квашеної капусти, пікантність м'яса та ніжність варених яєць, створюючи неймовірно гармонійний смак.
- Ситий: Борщ з яйцем — це досить ситна страва, яка може стати повноцінною трапезою.
- Корисний: Борщ багатий на вітаміни, мінерали та клітковину, які важливі для здоров'я.
- Простий: Борщ готується не складно, з ним впорається навіть початківець.
- Універсальний: Ви можете додавати до борщу інші овочі, м'ясо або крупи на свій смак.
Інгредієнти:
- 500 г буряка
- 300 г квашеної капусти
- 200 г яловичини
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 картоплини
- 3 зубчики часнику
- 3 лаврових листки
- 5 горошин чорного перцю
- 4 варені яйця
- Сіль та перець за смаком
- Сметана (за бажанням)
- Зелень (за бажанням)
Покрокова інструкція:
- Відваріть м'ясо: Яловичину залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть протягом 1-1,5 години.
- Підготуйте овочі: Буряк очистіть і натріть на тертці. Цибулю та моркву подрібніть ножем. Картоплю наріжте кубиками. Часник подрібніть.
- Обсмажте овочі: На сковороді з рослинною олією обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву і обсмажте ще 5-7 хвилин.
- Додайте буряк: До обсмажених овочів додайте буряк, перемішайте і тушкуйте протягом 10-15 хвилин.
- Додайте квашену капусту: Додайте до буряка квашену капусту, перемішайте і тушкуйте ще 10-15 хвилин.
- Додайте м'ясо: Відварене м'ясо наріжте кубиками і додайте до овочів.
- Залийте водою: Залийте овочі та м'ясо бульйоном, в якому варилося м'ясо. Додайте лавровий лист, чорний перець, сіль та перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть протягом 20-25 хвилин.
- Додайте картоплю: Додайте до борщу картоплю і варіть ще 10-15 хвилин.
- Додайте часник: За 5 хвилин до закінчення приготування додайте до борщу подрібнений часник.
- Додайте яйця: Варені яйця очистіть і розріжте навпіл. Додайте яйця до борщу за 2 хвилини до закінчення приготування.
- Подавайте борщ: Подавайте борщ гарячим зі сметаною та зеленню за бажанням.
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