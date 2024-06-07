Зачем добавлять в борщ яйцо: классика украинской кухни
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Этот борщ станет вашим любимым блюдом.
Борщ – это не просто блюдо, это символ украинской кухни. Густой, ароматный, с насыщенным вкусом, он всегда дарит ощущение сытости и уюта. Сегодня мы поделимся с вами рецептом борща с яйцом, который станет настоящим украшением вашего обеденного стола.
Преимущества борща с яйцом:
- Этот борщ сочетает в себе сладость свеклы , кислинку квашеной капусты, пикантность мяса и нежность вареных яиц, создавая невероятно гармоничный вкус.
- Сытый: Борщ с яйцом – это достаточно сытное блюдо, которое может стать полноценной трапезой.
- Полезный: Борщ богат витаминами, минералами и клетчаткой, которые важны для здоровья.
- Прост: Борщ готовится не сложно, с ним справится даже начинающий.
- Универсальный: Вы можете добавлять в борщ другие овощи, мясо или крупы по своему вкусу.
Ингредиенты:
- 500 г свеклы
- 300 г квашеной капусты
- 200 г говядины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 картофелины
- 3 зубчика чеснока
- 3 лавровых листа
- 5 горошин черного перца
- 4 вареных яйца
- Соль и перец по вкусу
- Сметана (по желанию)
- Зелень (по желанию)
Пошаговая инструкция:
- Отварите мясо: Говядину залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите в течение 1-1,5 часов.
- Подготовьте овощи: Свеклу очистите и натрите на терке. Лук и морковь измельчите ножом. Картошку нарежьте кубиками. Чеснок измельчите.
- Обжарьте овощи: На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжарьте еще 5-7 минут.
- Добавьте свеклу: К обжаренным овощам добавьте свеклу, перемешайте и тушите в течение 10-15 минут.
- Добавьте к свекле квашеную капусту, перемешайте и тушите еще 10-15 минут.
- Добавьте мясо: Отварное мясо нарежьте кубиками и добавьте к овощам.
- Залейте водой: Залейте овощи и мясо бульоном, в котором варилось мясо. Добавить лавровый лист, черный перец, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите в течение 20-25 минут.
- Добавьте картофель: Добавьте в борщ картофель и варите еще 10-15 минут.
- Добавьте чеснок: За 5 минут до приготовления добавьте к борщу измельченный чеснок.
- Добавьте яйца: Вареные яйца очистите и разрежьте пополам. Добавьте яйца в борщ за 2 минуты до окончания приготовления.
- Подавайте борщ: Подавайте борщ горячим со сметаной и зеленью по желанию.
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