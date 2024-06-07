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Зачем добавлять в борщ яйцо: классика украинской кухни

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот борщ поразит даже самого требовательного гурмана (изображение создано с помощью ИИ)
Этот борщ поразит даже самого требовательного гурмана (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот борщ станет вашим любимым блюдом.

Борщ – это не просто блюдо, это символ украинской кухни. Густой, ароматный, с насыщенным вкусом, он всегда дарит ощущение сытости и уюта. Сегодня мы поделимся с вами рецептом борща с яйцом, который станет настоящим украшением вашего обеденного стола.

Преимущества борща с яйцом:

  • Этот борщ сочетает в себе сладость свеклы , кислинку квашеной капусты, пикантность мяса и нежность вареных яиц, создавая невероятно гармоничный вкус.
  • Сытый: Борщ с яйцом – это достаточно сытное блюдо, которое может стать полноценной трапезой.
  • Полезный: Борщ богат витаминами, минералами и клетчаткой, которые важны для здоровья.
  • Прост: Борщ готовится не сложно, с ним справится даже начинающий.
  • Универсальный: Вы можете добавлять в борщ другие овощи, мясо или крупы по своему вкусу.

Ингредиенты:

  • 500 г свеклы
  • 300 г квашеной капусты
  • 200 г говядины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 картофелины
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 лавровых листа
  • 5 горошин черного перца
  • 4 вареных яйца
  • Соль и перец по вкусу
  • Сметана (по желанию)
  • Зелень (по желанию)

Пошаговая инструкция:

  1. Отварите мясо: Говядину залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите в течение 1-1,5 часов.
  2. Подготовьте овощи: Свеклу очистите и натрите на терке. Лук и морковь измельчите ножом. Картошку нарежьте кубиками. Чеснок измельчите.
  3. Обжарьте овощи: На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжарьте еще 5-7 минут.
  4. Добавьте свеклу: К обжаренным овощам добавьте свеклу, перемешайте и тушите в течение 10-15 минут.
  5. Добавьте к свекле квашеную капусту, перемешайте и тушите еще 10-15 минут.
  6. Добавьте мясо: Отварное мясо нарежьте кубиками и добавьте к овощам.
  7. Залейте водой: Залейте овощи и мясо бульоном, в котором варилось мясо. Добавить лавровый лист, черный перец, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите в течение 20-25 минут.
  8. Добавьте картофель: Добавьте в борщ картофель и варите еще 10-15 минут.
  9. Добавьте чеснок: За 5 минут до приготовления добавьте к борщу измельченный чеснок.
  10. Добавьте яйца: Вареные яйца очистите и разрежьте пополам. Добавьте яйца в борщ за 2 минуты до окончания приготовления.
  11. Подавайте борщ: Подавайте борщ горячим со сметаной и зеленью по желанию.

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