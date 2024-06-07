Зачем добавлять в борщ яйцо: классика украинской кухни

Этот борщ станет вашим любимым блюдом.

Борщ – это не просто блюдо, это символ украинской кухни. Густой, ароматный, с насыщенным вкусом, он всегда дарит ощущение сытости и уюта. Сегодня мы поделимся с вами рецептом борща с яйцом, который станет настоящим украшением вашего обеденного стола.

Преимущества борща с яйцом:

Этот борщ сочетает в себе сладость свеклы , кислинку квашеной капусты, пикантность мяса и нежность вареных яиц, создавая невероятно гармоничный вкус.

кислинку квашеной капусты, пикантность мяса и нежность вареных яиц, создавая невероятно гармоничный вкус. Сытый: Борщ с яйцом – это достаточно сытное блюдо, которое может стать полноценной трапезой.

Борщ с яйцом – это достаточно сытное блюдо, которое может стать полноценной трапезой. Полезный: Борщ богат витаминами, минералами и клетчаткой, которые важны для здоровья.

Борщ богат витаминами, минералами и клетчаткой, которые важны для здоровья. Прост: Борщ готовится не сложно, с ним справится даже начинающий.

Борщ готовится не сложно, с ним справится даже начинающий. Универсальный: Вы можете добавлять в борщ другие овощи, мясо или крупы по своему вкусу.

Ингредиенты:

500 г свеклы

300 г квашеной капусты

200 г говядины

1 луковица

1 морковь

2 картофелины

3 зубчика чеснока

3 лавровых листа

5 горошин черного перца

4 вареных яйца

Соль и перец по вкусу

Сметана (по желанию)

Зелень (по желанию)

Пошаговая инструкция:

Отварите мясо: Говядину залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите в течение 1-1,5 часов. Подготовьте овощи: Свеклу очистите и натрите на терке. Лук и морковь измельчите ножом. Картошку нарежьте кубиками. Чеснок измельчите. Обжарьте овощи: На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжарьте еще 5-7 минут. Добавьте свеклу: К обжаренным овощам добавьте свеклу, перемешайте и тушите в течение 10-15 минут. Добавьте к свекле квашеную капусту, перемешайте и тушите еще 10-15 минут. Добавьте мясо: Отварное мясо нарежьте кубиками и добавьте к овощам. Залейте водой: Залейте овощи и мясо бульоном, в котором варилось мясо. Добавить лавровый лист, черный перец, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите в течение 20-25 минут. Добавьте картофель: Добавьте в борщ картофель и варите еще 10-15 минут. Добавьте чеснок: За 5 минут до приготовления добавьте к борщу измельченный чеснок. Добавьте яйца: Вареные яйца очистите и разрежьте пополам. Добавьте яйца в борщ за 2 минуты до окончания приготовления. Подавайте борщ: Подавайте борщ горячим со сметаной и зеленью по желанию.

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