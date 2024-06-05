Гарячі бутерброди з фаршем на мангалі: ситно, смачно, просто

Якщо ви збираєтесь на пікнік — візьміть з собою ці гарячі бутреброди.

Гарячі бутерброди з фаршем – це проста, але дуже смачна та ситна страва, яка стане чудовим варіантом для швидкого перекусу або обіду на роботі. Їх можна приготувати з різними інгредієнтами, залежно від ваших уподобань.

Інгредієнти:

4 шматки хліба для тостів

200 г фаршу (свинячого, яловичого або курячого)

1 цибулина

1 морква

1 зубчик часнику

1 столова ложка томатної пасти

100 г твердого сиру

Сіль та перець за смаком

Рослинна олія для смаження

Приготування:

Підготуйте інгредієнти: наріжте цибулю кубиками, натріть моркву на тертці, подрібніть часник. Обсмажте фарш: на сковороді розігрійте олію та обсмажте фарш на середньому вогні до зміни кольору. Додайте цибулю та моркву і готуйте, помішуючи, до м'якості овочів. Додайте часник, томатну пасту, сіль та перець. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин. Зберіть бутерброди: на кожен шматок хліба викладіть обсмажений фарш. Посипте тертим сиром. Запікання: поставте бутерброди на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 10-15 хвилин, до розплавлення сиру та золотистого кольору.

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