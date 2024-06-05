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Гарячі бутерброди з фаршем на мангалі: ситно, смачно, просто

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці бутерброди стануть чудовим варіантом перекусу (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці бутерброди стануть чудовим варіантом перекусу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви збираєтесь на пікнік — візьміть з собою ці гарячі бутреброди.

Гарячі бутерброди з фаршем – це проста, але дуже смачна та ситна страва, яка стане чудовим варіантом для швидкого перекусу або обіду на роботі. Їх можна приготувати з різними інгредієнтами, залежно від ваших уподобань.

Інгредієнти:

  • 4 шматки хліба для тостів
  • 200 г фаршу (свинячого, яловичого або курячого)
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 1 зубчик часнику
  • 1 столова ложка томатної пасти
  • 100 г твердого сиру
  • Сіль та перець за смаком
  • Рослинна олія для смаження

Приготування:

  1. Підготуйте інгредієнти: наріжте цибулю кубиками, натріть моркву на тертці, подрібніть часник.
  2. Обсмажте фарш: на сковороді розігрійте олію та обсмажте фарш на середньому вогні до зміни кольору. Додайте цибулю та моркву і готуйте, помішуючи, до м'якості овочів.
  3. Додайте часник, томатну пасту, сіль та перець. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
  4. Зберіть бутерброди: на кожен шматок хліба викладіть обсмажений фарш. Посипте тертим сиром.
  5. Запікання: поставте бутерброди на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 10-15 хвилин, до розплавлення сиру та золотистого кольору.

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