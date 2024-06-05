Гарячі бутерброди з фаршем на мангалі: ситно, смачно, просто
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Якщо ви збираєтесь на пікнік — візьміть з собою ці гарячі бутреброди.
Гарячі бутерброди з фаршем – це проста, але дуже смачна та ситна страва, яка стане чудовим варіантом для швидкого перекусу або обіду на роботі. Їх можна приготувати з різними інгредієнтами, залежно від ваших уподобань.
Інгредієнти:
- 4 шматки хліба для тостів
- 200 г фаршу (свинячого, яловичого або курячого)
- 1 цибулина
- 1 морква
- 1 зубчик часнику
- 1 столова ложка томатної пасти
- 100 г твердого сиру
- Сіль та перець за смаком
- Рослинна олія для смаження
Приготування:
- Підготуйте інгредієнти: наріжте цибулю кубиками, натріть моркву на тертці, подрібніть часник.
- Обсмажте фарш: на сковороді розігрійте олію та обсмажте фарш на середньому вогні до зміни кольору. Додайте цибулю та моркву і готуйте, помішуючи, до м'якості овочів.
- Додайте часник, томатну пасту, сіль та перець. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
- Зберіть бутерброди: на кожен шматок хліба викладіть обсмажений фарш. Посипте тертим сиром.
- Запікання: поставте бутерброди на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 10-15 хвилин, до розплавлення сиру та золотистого кольору.
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