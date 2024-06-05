Горячие бутерброды с фаршем на мангале: сытно, вкусно, просто
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Если вы собираетесь на пикник – возьмите с собой эти горячие бутреброды.
Горячие бутерброды с фаршем – это простое, но очень вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным вариантом для быстрого перекуса или обеда на работе. Их можно приготовить с разными ингредиентами, в зависимости от ваших предпочтений.
Ингредиенты:
- 4 куска хлеба для тостов
- 200 г фарша (свиного, говяжьего или куриного)
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 100 г твердого сыра
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Подготовьте ингредиенты: нарежьте лук кубиками, натрите морковь на терке, измельчите чеснок.
- Обжарьте фарш: на сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте фарш на среднем огне до изменения цвета. Добавьте лук и морковь и готовьте помешивая к мягкости овощей.
- Добавьте чеснок, томатную пасту, соль и перец. Перемешайте и тушите еще 5 минут.
- Соберите бутерброды: на каждый кусок хлеба выложите обжаренный фарш. Посыпьте тертым сыром.
- Запекание: поставьте бутерброды на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут до расплавления сыра и золотистого цвета.
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