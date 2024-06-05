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Горячие бутерброды с фаршем на мангале: сытно, вкусно, просто

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти бутерброды станут отличным вариантом перекуса (изображение создано с помощью ИИ)
Эти бутерброды станут отличным вариантом перекуса (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы собираетесь на пикник – возьмите с собой эти горячие бутреброды.

Горячие бутерброды с фаршем – это простое, но очень вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным вариантом для быстрого перекуса или обеда на работе. Их можно приготовить с разными ингредиентами, в зависимости от ваших предпочтений.

Ингредиенты:

  • 4 куска хлеба для тостов
  • 200 г фарша (свиного, говяжьего или куриного)
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • 100 г твердого сыра
  • Соль и перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Подготовьте ингредиенты: нарежьте лук кубиками, натрите морковь на терке, измельчите чеснок.
  2. Обжарьте фарш: на сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте фарш на среднем огне до изменения цвета. Добавьте лук и морковь и готовьте помешивая к мягкости овощей.
  3. Добавьте чеснок, томатную пасту, соль и перец. Перемешайте и тушите еще 5 минут.
  4. Соберите бутерброды: на каждый кусок хлеба выложите обжаренный фарш. Посыпьте тертым сыром.
  5. Запекание: поставьте бутерброды на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут до расплавления сыра и золотистого цвета.

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