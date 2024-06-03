Сладкие ленивые вареники: ленивый десерт за 15 минут

Ленивые вареники — легкое в приготовлении и вкуснейшее блюдо.

Кто из нас не мечтает о вкусной домашней пище, но не всегда есть время на ее приготовление? Именно для таких случаев существуют прекрасные рецепты, которые спасают от голода и экономят время. Одним из таких рецептов являются ленивые вареники — блюдо, которое не требует много усилий, но всегда получается сытным и ароматным. Также предлагаем рецепт паровых вареников с ягодами.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления ленивых вареников, а также предложим несколько интересных вариаций этого блюда. Об этом пишет Униан.

Классический рецепт ленивых вареников

Ингредиенты:

500 г творога (9% жирности)

1 яйцо

2 ст. л. сахара

4 ст. л. муки

щепотка соли

сливочное масло для подачи

Приготовление:

Сыр перетрите через сито, чтобы избавиться от комочков. Добавьте в сыр яйцо, сахар, соль и перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Тесто должно быть мягким, но не липким. Из теста сформуйте колбаску, разрежьте ее на кусочки толщиной около 2 см. В кипящую подсоленную воду опустите вареники и варите 3-4 минуты после всплытия на поверхность. Готовые вареники выложите на тарелку, полейте растопленным сливочным маслом и подавайте к столу.

Советы и секреты

Для более насыщенного вкуса сыр можно использовать более жирный.

К тесту можно добавить изюм, цукаты, ванильный сахар или цедру лимона.

Ленивые вареники можно подавать не только со сливочным маслом, но и со сметаной, йогуртом, вареньем, медом или фруктовым соусом.

Если у вас нет времени на приготовление вареников, то их можно заморозить сырыми. Для этого разложите вареники на противень, застеленный пергаментной бумагой, и заморозьте. Замороженные вареники варят 5-7 минут после всплытия на поверхность.

Вариации ленивых вареников

С картофелем: к сыру добавьте 1 вареный картофель, перетертый через терку.

к сыру добавьте 1 вареный картофель, перетертый через терку. С грибами: обжарьте нарезанные грибы с луком и добавьте в творог.

обжарьте нарезанные грибы с луком и добавьте в творог. С мясом: к сыру добавьте фарш, обжаренный с луком.

к сыру добавьте фарш, обжаренный с луком. С овощами: к сыру добавьте тертую морковь, кабачки или другие любимые овощи.

Ленивые вареники – это универсальное блюдо, которое можно готовить с разными начинками и подавать как на завтрак, так и на обед или ужин.

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