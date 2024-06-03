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Сладкие ленивые вареники: ленивый десерт за 15 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Ленивые вареники станут отличным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ)
Ленивые вареники станут отличным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Ленивые вареники — легкое в приготовлении и вкуснейшее блюдо.

Кто из нас не мечтает о вкусной домашней пище, но не всегда есть время на ее приготовление? Именно для таких случаев существуют прекрасные рецепты, которые спасают от голода и экономят время. Одним из таких рецептов являются ленивые вареники — блюдо, которое не требует много усилий, но всегда получается сытным и ароматным. Также предлагаем рецепт паровых вареников с ягодами.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления ленивых вареников, а также предложим несколько интересных вариаций этого блюда. Об этом пишет Униан.

Классический рецепт ленивых вареников

Ингредиенты:

  • 500 г творога (9% жирности)
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. сахара
  • 4 ст. л. муки
  • щепотка соли
  • сливочное масло для подачи

Приготовление:

  1. Сыр перетрите через сито, чтобы избавиться от комочков.
  2. Добавьте в сыр яйцо, сахар, соль и перемешайте.
  3. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Тесто должно быть мягким, но не липким.
  4. Из теста сформуйте колбаску, разрежьте ее на кусочки толщиной около 2 см.
  5. В кипящую подсоленную воду опустите вареники и варите 3-4 минуты после всплытия на поверхность.
  6. Готовые вареники выложите на тарелку, полейте растопленным сливочным маслом и подавайте к столу.

Советы и секреты

  • Для более насыщенного вкуса сыр можно использовать более жирный.
  • К тесту можно добавить изюм, цукаты, ванильный сахар или цедру лимона.
  • Ленивые вареники можно подавать не только со сливочным маслом, но и со сметаной, йогуртом, вареньем, медом или фруктовым соусом.
  • Если у вас нет времени на приготовление вареников, то их можно заморозить сырыми. Для этого разложите вареники на противень, застеленный пергаментной бумагой, и заморозьте. Замороженные вареники варят 5-7 минут после всплытия на поверхность.

Вариации ленивых вареников

  • С картофелем: к сыру добавьте 1 вареный картофель, перетертый через терку.
  • С грибами: обжарьте нарезанные грибы с луком и добавьте в творог.
  • С мясом: к сыру добавьте фарш, обжаренный с луком.
  • С овощами: к сыру добавьте тертую морковь, кабачки или другие любимые овощи.

Ленивые вареники – это универсальное блюдо, которое можно готовить с разными начинками и подавать как на завтрак, так и на обед или ужин.

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