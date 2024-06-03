Клубничная галета с творогом: элегантный пирог для любого случая
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В разгар сезона клубники можно приготовить легкий и вкусный десерт — клубничную галету.
Ароматная, хрустящая снаружи и мягкая внутри, с сочной начинкой из клубники и сливочного сыра – галета станет отличным десертом для летнего пикника или семейного чаепития. Ее простота приготовления и невероятный вкус покорят даже самых требовательных гурманов.
Клубничная галета – это не просто десерт, это настоящая кулинарная магия, которая подарит вам незабываемые эмоции и вкусовые впечатления.
Ингредиенты:
- 250 г муки;
- 125 г сливочного масла;
- 100 г холодной воды;
- 1/2 ч. л. соли;
- 500 г клубники;
- 200 г сливочного творога;
- 100 г сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 1 яйцо;
- сахарная пудра по вкусу.
Пошаговая инструкция
1. Приготовление теста:
- В миску просеять муку и соль.
- Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и растереть руками в крошку.
- Постепенно влить холодную воду, замешивая тесто.
- Тесто должно быть мягким, но не липким.
- Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут.
2. Приготовление начинки:
- Клубнику помыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать ломтиками.
- Сливочный творог взбить с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы.
- Добавить яйцо и взбить снова.
3. Выпекание галеты:
- Духовку разогреть до 180°C.
- Противень застелить пергаментной бумагой.
- Тесто раскатать в круг толщиной 5 мм, оставляя края немного рваными.
- Выложить на тесто начинку из сливочного творога, отступив от края 5 см.
- Сверху разложить клубнику.
- Завернуть края теста на начинку, формируя рулет.
- Смазать галетку взбитым яйцом.
- Выпекать 30-40 минут до золотистого цвета.
4. Подача:
Готовую галетку чуть-чуть охладить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски. Подавать с шариком мороженого, взбитыми сливками или свежими ягодами.
Подаем с любимым напитком. Также, предлагаем рецепт клубничного пирога.