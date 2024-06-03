Клубничная галета с творогом: элегантный пирог для любого случая

В разгар сезона клубники можно приготовить легкий и вкусный десерт — клубничную галету.

Ароматная, хрустящая снаружи и мягкая внутри, с сочной начинкой из клубники и сливочного сыра – галета станет отличным десертом для летнего пикника или семейного чаепития. Ее простота приготовления и невероятный вкус покорят даже самых требовательных гурманов.

Клубничная галета – это не просто десерт, это настоящая кулинарная магия, которая подарит вам незабываемые эмоции и вкусовые впечатления.

Ингредиенты:

250 г муки;

125 г сливочного масла;

100 г холодной воды;

1/2 ч. л. соли;

500 г клубники;

200 г сливочного творога;

100 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

1 яйцо;

сахарная пудра по вкусу.

Пошаговая инструкция

1. Приготовление теста:

В миску просеять муку и соль.

Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и растереть руками в крошку.

Постепенно влить холодную воду, замешивая тесто.

Тесто должно быть мягким, но не липким.

Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут.

2. Приготовление начинки:

Клубнику помыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать ломтиками.

Сливочный творог взбить с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы.

Добавить яйцо и взбить снова.

3. Выпекание галеты:

Духовку разогреть до 180°C.

Противень застелить пергаментной бумагой.

Тесто раскатать в круг толщиной 5 мм, оставляя края немного рваными.

Выложить на тесто начинку из сливочного творога, отступив от края 5 см.

Сверху разложить клубнику.

Завернуть края теста на начинку, формируя рулет.

Смазать галетку взбитым яйцом.

Выпекать 30-40 минут до золотистого цвета.

4. Подача:

Готовую галетку чуть-чуть охладить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски. Подавать с шариком мороженого, взбитыми сливками или свежими ягодами.

Подаем с любимым напитком. Также, предлагаем рецепт клубничного пирога.