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Клубничная галета с творогом: элегантный пирог для любого случая

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта галета станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ)
Эта галета станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

В разгар сезона клубники можно приготовить легкий и вкусный десерт — клубничную галету.

Ароматная, хрустящая снаружи и мягкая внутри, с сочной начинкой из клубники и сливочного сыра – галета станет отличным десертом для летнего пикника или семейного чаепития. Ее простота приготовления и невероятный вкус покорят даже самых требовательных гурманов.

Клубничная галета – это не просто десерт, это настоящая кулинарная магия, которая подарит вам незабываемые эмоции и вкусовые впечатления.

Ингредиенты:

  • 250 г муки;
  • 125 г сливочного масла;
  • 100 г холодной воды;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 500 г клубники;
  • 200 г сливочного творога;
  • 100 г сахара;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 1 яйцо;
  • сахарная пудра по вкусу.

Пошаговая инструкция

1. Приготовление теста:

  • В миску просеять муку и соль.
  • Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и растереть руками в крошку.
  • Постепенно влить холодную воду, замешивая тесто.
  • Тесто должно быть мягким, но не липким.
  • Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут.

2. Приготовление начинки:

  • Клубнику помыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать ломтиками.
  • Сливочный творог взбить с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы.
  • Добавить яйцо и взбить снова.

3. Выпекание галеты:

  • Духовку разогреть до 180°C.
  • Противень застелить пергаментной бумагой.
  • Тесто раскатать в круг толщиной 5 мм, оставляя края немного рваными.
  • Выложить на тесто начинку из сливочного творога, отступив от края 5 см.
  • Сверху разложить клубнику.
  • Завернуть края теста на начинку, формируя рулет.
  • Смазать галетку взбитым яйцом.
  • Выпекать 30-40 минут до золотистого цвета.

4. Подача:

Готовую галетку чуть-чуть охладить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски. Подавать с шариком мороженого, взбитыми сливками или свежими ягодами.

Подаем с любимым напитком. Также, предлагаем рецепт клубничного пирога.

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