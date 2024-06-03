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Рагу с шампиньонами и молодым картофелем: легкое и ароматное блюдо с летним вкусом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Рага получается очень ароматное и вкусное (изображение создано с помощью ИИ)
Рага получается очень ароматное и вкусное (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Грибы придают этому блюду особый вкус и аромат.

Лето щедро дарит нам не только живописные пейзажи, но и богатство лесных даров. Среди них ароматные шампиньоны, которые станут прекрасной основой для сытного и вкусного рагу. Добавив к ним картофель, лук, морковь и немного специй, вы получите настоящий шедевр на согреющей вас тарелке.

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов;
  • 500 г картофеля;
  • 2 луковицы;
  • 1 морковь;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 ч. л. сушеного тимьяна;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца;
  • соль по вкусу;
  • свежая зелень (по желанию).

Пошаговая инструкция

1. Подготовка ингредиентов:

  • Шампиньоны хорошо помыть, обсушить бумажными полотенцами.
  • Нарезать их кусочками среднего размера.
  • Картошку очистить, нарезать кубиками.
  • Лук нарезать мелко, морковь – соломкой.

2. Приготовление рагу:

  • В кастрюле разогреть растительное масло.
  • Обжарить лук до золотистого цвета.
  • Добавить морковь и жарить еще 5 минут.
  • Выложить в кастрюлю шампиньоны, посолить, поперчить и тушить на среднем огне 10-15 минут, пока грибы не пустят сок.
  • Добавить картофель, сушеный чабрец и паприку.
  • Влить немного воды (примерно 100 мл), чтобы картофель не пригорел.
  • Тушить рагу под крышкой на медленном огне 20-25 минут, до готовности картофеля.
  • За 5 минут до конца приготовления добавить сливочное масло.

3. Подача:

Готовое рагу посыпать свежей зеленью. Подавать горячим с салатом из свежих овощей.

Ранее "Телеграф" писал. как приготовить вкусную окрошку на кефире. Также предлагаем рецепт овощного рагу.

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