Рагу с шампиньонами и молодым картофелем: легкое и ароматное блюдо с летним вкусом

Грибы придают этому блюду особый вкус и аромат.

Лето щедро дарит нам не только живописные пейзажи, но и богатство лесных даров. Среди них ароматные шампиньоны, которые станут прекрасной основой для сытного и вкусного рагу. Добавив к ним картофель, лук, морковь и немного специй, вы получите настоящий шедевр на согреющей вас тарелке.

Ингредиенты:

500 г шампиньонов;

500 г картофеля;

2 луковицы;

1 морковь;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. сливочного масла;

1 ч. л. сушеного тимьяна;

1/2 ч. л. паприки;

1/4 ч. л. черного молотого перца;

соль по вкусу;

свежая зелень (по желанию).

Пошаговая инструкция

1. Подготовка ингредиентов:

Шампиньоны хорошо помыть, обсушить бумажными полотенцами.

Нарезать их кусочками среднего размера.

Картошку очистить, нарезать кубиками.

Лук нарезать мелко, морковь – соломкой.

2. Приготовление рагу:

В кастрюле разогреть растительное масло.

Обжарить лук до золотистого цвета.

Добавить морковь и жарить еще 5 минут.

Выложить в кастрюлю шампиньоны, посолить, поперчить и тушить на среднем огне 10-15 минут, пока грибы не пустят сок.

Добавить картофель, сушеный чабрец и паприку.

Влить немного воды (примерно 100 мл), чтобы картофель не пригорел.

Тушить рагу под крышкой на медленном огне 20-25 минут, до готовности картофеля.

За 5 минут до конца приготовления добавить сливочное масло.

3. Подача:

Готовое рагу посыпать свежей зеленью. Подавать горячим с салатом из свежих овощей.

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