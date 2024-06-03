Рагу с шампиньонами и молодым картофелем: легкое и ароматное блюдо с летним вкусом
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Грибы придают этому блюду особый вкус и аромат.
Лето щедро дарит нам не только живописные пейзажи, но и богатство лесных даров. Среди них ароматные шампиньоны, которые станут прекрасной основой для сытного и вкусного рагу. Добавив к ним картофель, лук, морковь и немного специй, вы получите настоящий шедевр на согреющей вас тарелке.
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов;
- 500 г картофеля;
- 2 луковицы;
- 1 морковь;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 ч. л. сушеного тимьяна;
- 1/2 ч. л. паприки;
- 1/4 ч. л. черного молотого перца;
- соль по вкусу;
- свежая зелень (по желанию).
Пошаговая инструкция
1. Подготовка ингредиентов:
- Шампиньоны хорошо помыть, обсушить бумажными полотенцами.
- Нарезать их кусочками среднего размера.
- Картошку очистить, нарезать кубиками.
- Лук нарезать мелко, морковь – соломкой.
2. Приготовление рагу:
- В кастрюле разогреть растительное масло.
- Обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить морковь и жарить еще 5 минут.
- Выложить в кастрюлю шампиньоны, посолить, поперчить и тушить на среднем огне 10-15 минут, пока грибы не пустят сок.
- Добавить картофель, сушеный чабрец и паприку.
- Влить немного воды (примерно 100 мл), чтобы картофель не пригорел.
- Тушить рагу под крышкой на медленном огне 20-25 минут, до готовности картофеля.
- За 5 минут до конца приготовления добавить сливочное масло.
3. Подача:
Готовое рагу посыпать свежей зеленью. Подавать горячим с салатом из свежих овощей.
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