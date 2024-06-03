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Сочный куриный шашлык на шпажках: идеальное блюдо для пикника

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот шашлык станет хитом на пикнике (изображение создано с помощью ИИ)
Этот шашлык станет хитом на пикнике (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мясо получается нежным и мягким и просто тает во рту.

Ароматный, сочный, с хрустящей корочкой – куриный шашлык – это бесспорный лидер летних пикников и посиделок на свежем воздухе. Приготовить его не сложно, но, как и по любому делу, здесь есть свои секреты.

Ингредиенты:

  • 2 кг куриного мяса (филе, голени, крылья или целая курица);
  • 1 луковица;
  • 1 лимон;
  • 2-3 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. меда;
  • 1 ч. л. соевого соуса;
  • 1 ч. л. горчицы;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца;
  • 1/4 ч. л. орегано;
  • соль по вкусу.

Пошаговая инструкция

1. Подготовка мяса:

  • Куриное мясо хорошо помыть, обсушить бумажными полотенцами.
  • Нарезать на куски среднего размера.
  • Лук нарезать тонкими кольцами, лимон – ломтиками.

2. Маринование:

  • В миске смешать растительное масло, мед, соевый соус, горчицу, паприку, черный перец, орегано и соль.
  • Добавить в маринад лук и лимон.
  • Тщательно перемешайте мясо с маринадом, чтобы оно было полностью им покрыто.
  • Оставить мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

3. Выпекание:

  • Разогреть мангал до среднего жара.
  • Нанизать мясо на шампуры, чередуя его с луком и лимоном.
  • Выложить шампуры на мангал и жарить курицу, периодически переворачивая, чтобы она равномерно прожарилась.
  • Общее время приготовления составляет 20-30 минут в зависимости от размера кусков мяса.

4. Подача:

Готовый шашлык снять с шампуров и подавать на тарелку. Можно добавить свежие овощи, зелень, лаваш, кетчуп или майонез.

Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.

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#Рецепт #Шашлык #еда-Телеграф