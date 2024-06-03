Сочный куриный шашлык на шпажках: идеальное блюдо для пикника

Мясо получается нежным и мягким и просто тает во рту.

Ароматный, сочный, с хрустящей корочкой – куриный шашлык – это бесспорный лидер летних пикников и посиделок на свежем воздухе. Приготовить его не сложно, но, как и по любому делу, здесь есть свои секреты.

Ингредиенты:

2 кг куриного мяса (филе, голени, крылья или целая курица);

1 луковица;

1 лимон;

2-3 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. меда;

1 ч. л. соевого соуса;

1 ч. л. горчицы;

1/2 ч. л. паприки;

1/2 ч. л. черного молотого перца;

1/4 ч. л. орегано;

соль по вкусу.

Пошаговая инструкция

1. Подготовка мяса:

Куриное мясо хорошо помыть, обсушить бумажными полотенцами.

Нарезать на куски среднего размера.

Лук нарезать тонкими кольцами, лимон – ломтиками.

2. Маринование:

В миске смешать растительное масло, мед, соевый соус, горчицу, паприку, черный перец, орегано и соль.

Добавить в маринад лук и лимон.

Тщательно перемешайте мясо с маринадом, чтобы оно было полностью им покрыто.

Оставить мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

3. Выпекание:

Разогреть мангал до среднего жара.

Нанизать мясо на шампуры, чередуя его с луком и лимоном.

Выложить шампуры на мангал и жарить курицу, периодически переворачивая, чтобы она равномерно прожарилась.

Общее время приготовления составляет 20-30 минут в зависимости от размера кусков мяса.

4. Подача:

Готовый шашлык снять с шампуров и подавать на тарелку. Можно добавить свежие овощи, зелень, лаваш, кетчуп или майонез.

Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.