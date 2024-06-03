Сочный куриный шашлык на шпажках: идеальное блюдо для пикника
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Мясо получается нежным и мягким и просто тает во рту.
Ароматный, сочный, с хрустящей корочкой – куриный шашлык – это бесспорный лидер летних пикников и посиделок на свежем воздухе. Приготовить его не сложно, но, как и по любому делу, здесь есть свои секреты.
Ингредиенты:
- 2 кг куриного мяса (филе, голени, крылья или целая курица);
- 1 луковица;
- 1 лимон;
- 2-3 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. меда;
- 1 ч. л. соевого соуса;
- 1 ч. л. горчицы;
- 1/2 ч. л. паприки;
- 1/2 ч. л. черного молотого перца;
- 1/4 ч. л. орегано;
- соль по вкусу.
Пошаговая инструкция
1. Подготовка мяса:
- Куриное мясо хорошо помыть, обсушить бумажными полотенцами.
- Нарезать на куски среднего размера.
- Лук нарезать тонкими кольцами, лимон – ломтиками.
2. Маринование:
- В миске смешать растительное масло, мед, соевый соус, горчицу, паприку, черный перец, орегано и соль.
- Добавить в маринад лук и лимон.
- Тщательно перемешайте мясо с маринадом, чтобы оно было полностью им покрыто.
- Оставить мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
3. Выпекание:
- Разогреть мангал до среднего жара.
- Нанизать мясо на шампуры, чередуя его с луком и лимоном.
- Выложить шампуры на мангал и жарить курицу, периодически переворачивая, чтобы она равномерно прожарилась.
- Общее время приготовления составляет 20-30 минут в зависимости от размера кусков мяса.
4. Подача:
Готовый шашлык снять с шампуров и подавать на тарелку. Можно добавить свежие овощи, зелень, лаваш, кетчуп или майонез.
Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.