Бельгийские вафли с клубникой: вкусный завтрак за 30 минут

Эти вафли быстро и просто готовятся, а вкус вас поразит.

Хрустящие, золотистые, с аппетитными пузырьками — бельгийские вафли словно выходят из солнечных лучей, унося с собой тепло, уют и ощущение настоящего счастья. А если добавить к ним сочную, ароматную клубнику, то получим настоящую феерию вкусов, который сделает ваше утро незабываемым!

Ингредиенты:

250 г муки;

200 г сливочного масла;

100 г сахара;

3 яйца;

200 мл молока;

2 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. ванильного экстракта;

щепотка соли;

500 г клубники;

сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

1. Замешиваем тесто:

В глубокой миске смешиваем муку, разрыхлитель и соль.

Отдельно взбиваем комнатной температуры сливочное масло с сахаром до пышной массы.

Добавляем яйца по одному, тщательно взбивая после каждого.

Вливаем молоко и ванильный экстракт, перемешиваем.

Постепенно добавляем сухие ингредиенты в масляную смесь, замешивая тесто до однородности.

2. Выпекаем вафли:

Разогреваем вафельницу.

Смазываем ее сливочным маслом.

Выливаем на вафельницу 2-3 столовых ложки теста, разравнивая его.

Выпекаем вафли до золотистого цвета, примерно 3-4 минуты.

3. Украшаем и наслаждаемся:

Готовые вафли выкладываем на тарелку.

Добавляем свежую, сочную клубнику, разрезанную на половинки или ломтики.

По желанию посыпаем сахарной пудрой.

Подаем "Сладкий танец" бельгийских вафель и клубники с горячим кофе, чаем или любимым напитком.

Совет:

Для более насыщенного вкуса можно добавить к тесту тертую цедру лимона или апельсина.

Вместо клубники можно использовать другие ягоды или фрукты, например бананы, яблоки, персики.

Бельгийские вафли можно подавать не только с фруктами, но и с мороженым, шоколадом, взбитыми сливками или вареньем.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.