Бельгийские вафли с клубникой: вкусный завтрак за 30 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эти вафли быстро и просто готовятся, а вкус вас поразит.
Хрустящие, золотистые, с аппетитными пузырьками — бельгийские вафли словно выходят из солнечных лучей, унося с собой тепло, уют и ощущение настоящего счастья. А если добавить к ним сочную, ароматную клубнику, то получим настоящую феерию вкусов, который сделает ваше утро незабываемым!
Ингредиенты:
- 250 г муки;
- 200 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 3 яйца;
- 200 мл молока;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- щепотка соли;
- 500 г клубники;
- сахарная пудра по вкусу.
Приготовление:
1. Замешиваем тесто:
- В глубокой миске смешиваем муку, разрыхлитель и соль.
- Отдельно взбиваем комнатной температуры сливочное масло с сахаром до пышной массы.
- Добавляем яйца по одному, тщательно взбивая после каждого.
- Вливаем молоко и ванильный экстракт, перемешиваем.
- Постепенно добавляем сухие ингредиенты в масляную смесь, замешивая тесто до однородности.
2. Выпекаем вафли:
- Разогреваем вафельницу.
- Смазываем ее сливочным маслом.
- Выливаем на вафельницу 2-3 столовых ложки теста, разравнивая его.
- Выпекаем вафли до золотистого цвета, примерно 3-4 минуты.
3. Украшаем и наслаждаемся:
- Готовые вафли выкладываем на тарелку.
- Добавляем свежую, сочную клубнику, разрезанную на половинки или ломтики.
- По желанию посыпаем сахарной пудрой.
- Подаем "Сладкий танец" бельгийских вафель и клубники с горячим кофе, чаем или любимым напитком.
Совет:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить к тесту тертую цедру лимона или апельсина.
- Вместо клубники можно использовать другие ягоды или фрукты, например бананы, яблоки, персики.
- Бельгийские вафли можно подавать не только с фруктами, но и с мороженым, шоколадом, взбитыми сливками или вареньем.
Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.