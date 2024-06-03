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Бельгийские вафли с клубникой: вкусный завтрак за 30 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Эти вафли являются отличным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ). Новость обновлена 03 июня 2024, 10:13
Эти вафли являются отличным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Эти вафли быстро и просто готовятся, а вкус вас поразит.

Хрустящие, золотистые, с аппетитными пузырьками — бельгийские вафли словно выходят из солнечных лучей, унося с собой тепло, уют и ощущение настоящего счастья. А если добавить к ним сочную, ароматную клубнику, то получим настоящую феерию вкусов, который сделает ваше утро незабываемым!

Ингредиенты:

  • 250 г муки;
  • 200 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 3 яйца;
  • 200 мл молока;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • щепотка соли;
  • 500 г клубники;
  • сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

1. Замешиваем тесто:

  • В глубокой миске смешиваем муку, разрыхлитель и соль.
  • Отдельно взбиваем комнатной температуры сливочное масло с сахаром до пышной массы.
  • Добавляем яйца по одному, тщательно взбивая после каждого.
  • Вливаем молоко и ванильный экстракт, перемешиваем.
  • Постепенно добавляем сухие ингредиенты в масляную смесь, замешивая тесто до однородности.

2. Выпекаем вафли:

  • Разогреваем вафельницу.
  • Смазываем ее сливочным маслом.
  • Выливаем на вафельницу 2-3 столовых ложки теста, разравнивая его.
  • Выпекаем вафли до золотистого цвета, примерно 3-4 минуты.

3. Украшаем и наслаждаемся:

  • Готовые вафли выкладываем на тарелку.
  • Добавляем свежую, сочную клубнику, разрезанную на половинки или ломтики.
  • По желанию посыпаем сахарной пудрой.
  • Подаем "Сладкий танец" бельгийских вафель и клубники с горячим кофе, чаем или любимым напитком.

Совет:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить к тесту тертую цедру лимона или апельсина.
  • Вместо клубники можно использовать другие ягоды или фрукты, например бананы, яблоки, персики.
  • Бельгийские вафли можно подавать не только с фруктами, но и с мороженым, шоколадом, взбитыми сливками или вареньем.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.

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