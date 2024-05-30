Фаршировані помідори з рибою: оригінальна та смачна страва
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пікантний смак та яскравий аромат — пропонуємо рецепт фаршированих рибою томатів.
Шукаєте оригінальну та смачну страву, яка здивує ваших близьких? Спробуйте фаршировані помідори з рибою — цю легку, але вишукану страву, що поєднує в собі свіжість томатів, ніжність рибного філе та ароматні спеції. Також, пропонуємо рецепт фаршированих кабачків.
Інгредієнти:
- 4 великих помідора
- 400 г філе білої риби (тріска, минтай, хек)
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 1 пучок зелені цибулі
- 1 ст. л. оливкової олії
- 2 ст. л. вершкового масла
- 1 ст. л. панірувальних сухарів
- 100 г твердого сиру
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Підготуйте рибу: промийте філе риби, обсушіть паперовими рушниками, посоліть, поперчіть.
- Приготуйте начинку: подрібніть цибулю, часник та зелений лук. На сковороді розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте часник і зелений лук, обсмажте ще 1-2 хвилини.
- Фаршируйте помідори: зріжте верхівки помідорів, видаліть м'якоть, залишаючи товсті стінки. Помідори посоліть зсередини. Рибу наріжте шматочками, викладіть у помідори.
- Запікайте: на фаршировані помідори викладіть обсмажену цибульну суміш, посипте панірувальними сухарями. Натріть сир на тертці і посипте ним помідори.
- Випічка: запікайте помідори в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору сиру.
Також, пропонуємо рецепт фаршированих яєць. Раніше, ми пропонували рецепт фаршированих грибів.