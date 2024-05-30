Фаршировані помідори з рибою: оригінальна та смачна страва

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Автор
Ці томати мають насичений та пікантний смак (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 30 травня 2024, 11:29
Ці томати мають насичений та пікантний смак (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Пікантний смак та яскравий аромат — пропонуємо рецепт фаршированих рибою томатів.

Шукаєте оригінальну та смачну страву, яка здивує ваших близьких? Спробуйте фаршировані помідори з рибою — цю легку, але вишукану страву, що поєднує в собі свіжість томатів, ніжність рибного філе та ароматні спеції. Також, пропонуємо рецепт фаршированих кабачків.

Інгредієнти:

  • 4 великих помідора
  • 400 г філе білої риби (тріска, минтай, хек)
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 1 пучок зелені цибулі
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • 1 ст. л. панірувальних сухарів
  • 100 г твердого сиру
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Підготуйте рибу: промийте філе риби, обсушіть паперовими рушниками, посоліть, поперчіть.
  2. Приготуйте начинку: подрібніть цибулю, часник та зелений лук. На сковороді розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте часник і зелений лук, обсмажте ще 1-2 хвилини.
  3. Фаршируйте помідори: зріжте верхівки помідорів, видаліть м'якоть, залишаючи товсті стінки. Помідори посоліть зсередини. Рибу наріжте шматочками, викладіть у помідори.
  4. Запікайте: на фаршировані помідори викладіть обсмажену цибульну суміш, посипте панірувальними сухарями. Натріть сир на тертці і посипте ним помідори.
  5. Випічка: запікайте помідори в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору сиру.

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