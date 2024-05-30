Фаршировані помідори з рибою: оригінальна та смачна страва

Пікантний смак та яскравий аромат — пропонуємо рецепт фаршированих рибою томатів.

Шукаєте оригінальну та смачну страву, яка здивує ваших близьких? Спробуйте фаршировані помідори з рибою — цю легку, але вишукану страву, що поєднує в собі свіжість томатів, ніжність рибного філе та ароматні спеції. Також, пропонуємо рецепт фаршированих кабачків.

Інгредієнти:

4 великих помідора

400 г філе білої риби (тріска, минтай, хек)

1 цибулина

1 зубчик часнику

1 пучок зелені цибулі

1 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. вершкового масла

1 ст. л. панірувальних сухарів

100 г твердого сиру

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Підготуйте рибу: промийте філе риби, обсушіть паперовими рушниками, посоліть, поперчіть. Приготуйте начинку: подрібніть цибулю, часник та зелений лук. На сковороді розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте часник і зелений лук, обсмажте ще 1-2 хвилини. Фаршируйте помідори: зріжте верхівки помідорів, видаліть м'якоть, залишаючи товсті стінки. Помідори посоліть зсередини. Рибу наріжте шматочками, викладіть у помідори. Запікайте: на фаршировані помідори викладіть обсмажену цибульну суміш, посипте панірувальними сухарями. Натріть сир на тертці і посипте ним помідори. Випічка: запікайте помідори в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору сиру.

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