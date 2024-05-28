Ароматне доповнення до чаю: рецепт кіша зі шпинатом та шинкою

Такий пиріг може стати чудовим перекусом у школу та на роботу.

Кіш – це не лише ситний та вишуканий пиріг, який стане окрасою будь-якого столу, але й справжня кулінарна симфонія смаків та ароматів. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати кіш зі шпинатом та шинкою, який наповнить ваш дім свіжістю весни та подарує незабутні гастрономічні враження.

Інгредієнти:

Для тіста:

250 г борошна

125 г вершкового масла

1 яйце

1/4 ч. л. солі

2-3 ст. л. холодної води

Для начинки:

500 г шпинату

200 г шинки

2 цибулини

3 зубчики часнику

4 яйця

200 мл вершків (10%)

100 г тертого сиру (пармезан, гауда)

1/2 ч. л. мускатного горіха

Сіль та перець за смаком

Приготування:

1. Тісто:

Просійте борошно та сіль у миску.

Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розітріть руками до крихти.

Додайте яйце та холодну воду, замісіть тісто.

Загорніть тісто в харчову плівку й поставте в холодильник на 30 хвилин.

2. Начинка:

Дрібно наріжте цибулю та часник.

Обсмажте цибулю на оливковій олії до золотистого кольору.

Додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину.

Додайте промитий та подрібнений шпинат. Тушкуйте протягом 5-7 хвилин, доки шпинат не зменшиться в об'ємі.

Наріжте шинку кубиками.

Додайте шинку до шпинату, перемішайте й тушкуйте ще 2-3 хвилини.

Збийте яйця з вершками, мускатним горіхом, сіллю та перцем.

Додайте тертий сир і перемішайте.

3. Збирання кіша:

Розігрійте духовку до 180°C.

Візьміть 2/3 тіста та розкачайте його в пласт товщиною 5 мм.

Викладіть тісто у форму для випікання, формуючи бортики.

На дно тіста викладіть начинку зі шпинату та шинки.

Залийте начинку яєчно-сирною сумішшю.

З решти тіста зробіть решітку або декоративні елементи.

Випікайте кіш протягом 40-50 хвилин до золотистого кольору.

Порада:

Ви можете додати до начинки інші овочі, такі як гриби, помідори або болгарський перець.

Для більш насиченого смаку можна використовувати копчену шинку.

"Весняну симфонію" кіш зі шпинатом та шинкою можна подавати як гарячу закуску, основну страву або як ситний сніданок.

Подавайте кіш з вітамінним салатом та насолоджуйтесь. Також, пропонуємо рецепт фантастичних кабачків по-французьки за 10 хвилин.