Ароматне доповнення до чаю: рецепт кіша зі шпинатом та шинкою
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Такий пиріг може стати чудовим перекусом у школу та на роботу.
Кіш – це не лише ситний та вишуканий пиріг, який стане окрасою будь-якого столу, але й справжня кулінарна симфонія смаків та ароматів. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати кіш зі шпинатом та шинкою, який наповнить ваш дім свіжістю весни та подарує незабутні гастрономічні враження.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 250 г борошна
- 125 г вершкового масла
- 1 яйце
- 1/4 ч. л. солі
- 2-3 ст. л. холодної води
Для начинки:
- 500 г шпинату
- 200 г шинки
- 2 цибулини
- 3 зубчики часнику
- 4 яйця
- 200 мл вершків (10%)
- 100 г тертого сиру (пармезан, гауда)
- 1/2 ч. л. мускатного горіха
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
1. Тісто:
- Просійте борошно та сіль у миску.
- Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розітріть руками до крихти.
- Додайте яйце та холодну воду, замісіть тісто.
- Загорніть тісто в харчову плівку й поставте в холодильник на 30 хвилин.
2. Начинка:
- Дрібно наріжте цибулю та часник.
- Обсмажте цибулю на оливковій олії до золотистого кольору.
- Додайте часник і обсмажте ще 1 хвилину.
- Додайте промитий та подрібнений шпинат. Тушкуйте протягом 5-7 хвилин, доки шпинат не зменшиться в об'ємі.
- Наріжте шинку кубиками.
- Додайте шинку до шпинату, перемішайте й тушкуйте ще 2-3 хвилини.
- Збийте яйця з вершками, мускатним горіхом, сіллю та перцем.
- Додайте тертий сир і перемішайте.
3. Збирання кіша:
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Візьміть 2/3 тіста та розкачайте його в пласт товщиною 5 мм.
- Викладіть тісто у форму для випікання, формуючи бортики.
- На дно тіста викладіть начинку зі шпинату та шинки.
- Залийте начинку яєчно-сирною сумішшю.
- З решти тіста зробіть решітку або декоративні елементи.
- Випікайте кіш протягом 40-50 хвилин до золотистого кольору.
Порада:
- Ви можете додати до начинки інші овочі, такі як гриби, помідори або болгарський перець.
- Для більш насиченого смаку можна використовувати копчену шинку.
- "Весняну симфонію" кіш зі шпинатом та шинкою можна подавати як гарячу закуску, основну страву або як ситний сніданок.
Подавайте кіш з вітамінним салатом та насолоджуйтесь. Також, пропонуємо рецепт фантастичних кабачків по-французьки за 10 хвилин.