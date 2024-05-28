Ароматное дополнение к чаю: рецепт коша со шпинатом и ветчиной
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Такой пирог может стать отличным перекусом в школу и на работу.
Кош – это не только сытный и изысканный пирог, который станет украшением любого стола, но и настоящая кулинарная симфония вкусов и ароматов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить кош со шпинатом и ветчиной, которая наполнит ваш дом свежестью весны и подарит незабываемые гастрономические впечатления.
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 125 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1/4 ч. л. соли
- 2-3 ст. л. холодной воды
Для начинки:
- 500 г шпината
- 200 г ветчины
- 2 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 4 яйца
- 200 мл сливок (10%)
- 100 г тертого сыра (пармезан, гауда)
- 1/2 ч. л. мускатного ореха
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
1. Тесто:
- Просейте муку и соль в миску.
- Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки.
- Добавить яйцо и холодную воду, замесить тесто.
- Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
2. Начинка:
- Мелко нарежьте лук и чеснок.
- Обжарьте лук на оливковом масле до золотистого цвета.
- Добавьте чеснок и обжарьте еще минуту.
- Добавьте промытый и измельченный шпинат. Тушите в течение 5-7 минут, пока шпинат не уменьшится в объеме.
- Нарежьте ветчину кубиками.
- Добавьте ветчину в шпинат, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты.
- Взбейте яйца со сливками, мускатным орехом, солью и перцем.
- Добавьте тертый творог и перемешайте.
3. Уборка коша:
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- Возьмите 2/3 теста и раскатайте его пластом толщиной 5 мм.
- Выложите тесто в форму для выпечки, формируя бортики.
- На дно теста выложите начинку из шпината и ветчины.
- Залейте начинку яично-творожной смесью.
- Из остального теста сделайте решетку или декоративные элементы.
- Выпекайте кош в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
Совет:
- Можно добавить к начинке другие овощи, такие как грибы, помидоры или болгарский перец.
- Для более насыщенного вкуса можно использовать копченую ветчину.
- "Весеннюю симфонию" кош со шпинатом и ветчиной можно подавать как горячую закуску, основное блюдо или как сытный завтрак.
Подавайте кош с витаминным салатом и наслаждайтесь. Также, предлагаем рецепт фантастических кабачков по-французски за 10 минут.