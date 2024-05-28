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Ароматное дополнение к чаю: рецепт коша со шпинатом и ветчиной

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот кош станет частым гостем на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ)
Этот кош станет частым гостем на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такой пирог может стать отличным перекусом в школу и на работу.

Кош – это не только сытный и изысканный пирог, который станет украшением любого стола, но и настоящая кулинарная симфония вкусов и ароматов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить кош со шпинатом и ветчиной, которая наполнит ваш дом свежестью весны и подарит незабываемые гастрономические впечатления.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 125 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1/4 ч. л. соли
  • 2-3 ст. л. холодной воды

Для начинки:

  • 500 г шпината
  • 200 г ветчины
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 4 яйца
  • 200 мл сливок (10%)
  • 100 г тертого сыра (пармезан, гауда)
  • 1/2 ч. л. мускатного ореха
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Тесто:

  • Просейте муку и соль в миску.
  • Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки.
  • Добавить яйцо и холодную воду, замесить тесто.
  • Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

2. Начинка:

  • Мелко нарежьте лук и чеснок.
  • Обжарьте лук на оливковом масле до золотистого цвета.
  • Добавьте чеснок и обжарьте еще минуту.
  • Добавьте промытый и измельченный шпинат. Тушите в течение 5-7 минут, пока шпинат не уменьшится в объеме.
  • Нарежьте ветчину кубиками.
  • Добавьте ветчину в шпинат, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты.
  • Взбейте яйца со сливками, мускатным орехом, солью и перцем.
  • Добавьте тертый творог и перемешайте.

3. Уборка коша:

  • Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  • Возьмите 2/3 теста и раскатайте его пластом толщиной 5 мм.
  • Выложите тесто в форму для выпечки, формируя бортики.
  • На дно теста выложите начинку из шпината и ветчины.
  • Залейте начинку яично-творожной смесью.
  • Из остального теста сделайте решетку или декоративные элементы.
  • Выпекайте кош в течение 40-50 минут до золотистого цвета.

Совет:

  • Можно добавить к начинке другие овощи, такие как грибы, помидоры или болгарский перец.
  • Для более насыщенного вкуса можно использовать копченую ветчину.
  • "Весеннюю симфонию" кош со шпинатом и ветчиной можно подавать как горячую закуску, основное блюдо или как сытный завтрак.

Подавайте кош с витаминным салатом и наслаждайтесь. Также, предлагаем рецепт фантастических кабачков по-французски за 10 минут.

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