Ароматное дополнение к чаю: рецепт коша со шпинатом и ветчиной

Такой пирог может стать отличным перекусом в школу и на работу.

Кош – это не только сытный и изысканный пирог, который станет украшением любого стола, но и настоящая кулинарная симфония вкусов и ароматов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить кош со шпинатом и ветчиной, которая наполнит ваш дом свежестью весны и подарит незабываемые гастрономические впечатления.

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

125 г сливочного масла

1 яйцо

1/4 ч. л. соли

2-3 ст. л. холодной воды

Для начинки:

500 г шпината

200 г ветчины

2 луковицы

3 зубчика чеснока

4 яйца

200 мл сливок (10%)

100 г тертого сыра (пармезан, гауда)

1/2 ч. л. мускатного ореха

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Тесто:

Просейте муку и соль в миску.

Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки.

Добавить яйцо и холодную воду, замесить тесто.

Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

2. Начинка:

Мелко нарежьте лук и чеснок.

Обжарьте лук на оливковом масле до золотистого цвета.

Добавьте чеснок и обжарьте еще минуту.

Добавьте промытый и измельченный шпинат. Тушите в течение 5-7 минут, пока шпинат не уменьшится в объеме.

Нарежьте ветчину кубиками.

Добавьте ветчину в шпинат, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты.

Взбейте яйца со сливками, мускатным орехом, солью и перцем.

Добавьте тертый творог и перемешайте.

3. Уборка коша:

Разогрейте духовой шкаф до 180°C.

Возьмите 2/3 теста и раскатайте его пластом толщиной 5 мм.

Выложите тесто в форму для выпечки, формируя бортики.

На дно теста выложите начинку из шпината и ветчины.

Залейте начинку яично-творожной смесью.

Из остального теста сделайте решетку или декоративные элементы.

Выпекайте кош в течение 40-50 минут до золотистого цвета.

Совет:

Можно добавить к начинке другие овощи, такие как грибы, помидоры или болгарский перец.

Для более насыщенного вкуса можно использовать копченую ветчину.

"Весеннюю симфонию" кош со шпинатом и ветчиной можно подавать как горячую закуску, основное блюдо или как сытный завтрак.

Подавайте кош с витаминным салатом и наслаждайтесь. Также, предлагаем рецепт фантастических кабачков по-французски за 10 минут.