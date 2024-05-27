Класика італійської кухні: рецепт салату Капрезе

Цей салат чудово доповнить святковий стіл.

Салат Капрезе – це класика італійської кухні, яка вражає своєю простотою, елегантністю та неймовірно вишуканим смаком. Це справжня феєрія свіжих літніх овочів, гармонійно поєднаних з оливковою олією та ароматними травами. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.

Чому цей рецепт особливий?

Легкість приготування: цей салат можна приготувати за лічені хвилини, адже він не потребує складних інгредієнтів чи багатоетапного приготування.

цей салат можна приготувати за лічені хвилини, адже він не потребує складних інгредієнтів чи багатоетапного приготування. Сезонність: Капрезе – це літній салат, адже саме в цей час томати, моцарела та базилік мають найкращий смак та аромат.

Капрезе – це літній салат, адже саме в цей час томати, моцарела та базилік мають найкращий смак та аромат. Корисність: цей салат багатий на вітаміни, мікроелементи та клітковину, що робить його не лише смачним, але й корисним.

Інгредієнти:

3-4 томати

200 г моцарели

1 пучок базиліку

Оливкова олія

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Томати нарізати кружечками товщиною 1 см. Моцарелу нарізати кружечками такої ж товщини, як і томати. Базилік помити, обсушити та подрібнити. Викласти на тарілку томати, чергуючи їх з моцарелою. Полити салат оливковою олією, посолити та поперчити. Прикрасити базиліком.

Порада:

Для кращого смаку рекомендується використовувати стиглі, ароматні томати та свіжу моцарелу. Також можна додати до салату інші інгредієнти, такі як оливки, каперси або цибулю.

А якщо є удома полуниця, можна приготувати з нею пікантний салат. Також, пропонуємо рецепт "язикатого" салату.