Класика італійської кухні: рецепт салату Капрезе
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Цей салат чудово доповнить святковий стіл.
Салат Капрезе – це класика італійської кухні, яка вражає своєю простотою, елегантністю та неймовірно вишуканим смаком. Це справжня феєрія свіжих літніх овочів, гармонійно поєднаних з оливковою олією та ароматними травами. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.
Чому цей рецепт особливий?
- Легкість приготування: цей салат можна приготувати за лічені хвилини, адже він не потребує складних інгредієнтів чи багатоетапного приготування.
- Сезонність: Капрезе – це літній салат, адже саме в цей час томати, моцарела та базилік мають найкращий смак та аромат.
- Корисність: цей салат багатий на вітаміни, мікроелементи та клітковину, що робить його не лише смачним, але й корисним.
Інгредієнти:
- 3-4 томати
- 200 г моцарели
- 1 пучок базиліку
- Оливкова олія
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Томати нарізати кружечками товщиною 1 см.
- Моцарелу нарізати кружечками такої ж товщини, як і томати.
- Базилік помити, обсушити та подрібнити.
- Викласти на тарілку томати, чергуючи їх з моцарелою.
- Полити салат оливковою олією, посолити та поперчити.
- Прикрасити базиліком.
Порада:
Для кращого смаку рекомендується використовувати стиглі, ароматні томати та свіжу моцарелу. Також можна додати до салату інші інгредієнти, такі як оливки, каперси або цибулю.
А якщо є удома полуниця, можна приготувати з нею пікантний салат. Також, пропонуємо рецепт "язикатого" салату.