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Классика итальянской кухни: рецепт салата Капрезе

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат станет хитом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 27 мая 2024, 12:46
Этот салат станет хитом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот салат отлично дополнит праздничный стол.

Салат Капрезе – это классика итальянской кухни, поражающая своей простотой, элегантностью и невероятно изысканным вкусом. Это настоящая феерия свежих летних овощей, гармонично соединенных с оливковым маслом и ароматными травами. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

Почему этот рецепт особенный?

  • Легкость приготовления: этот салат можно приготовить в считанные минуты, ведь он не требует сложных ингредиентов или многоэтапного приготовления.
  • Сезонность: Капрезе – это летний салат, ведь именно в это время томаты, моцарелла и базилик имеют лучший вкус и аромат.
  • Полезность: этот салат богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой, что делает его не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты:

  • 3-4 томаты
  • 200 г моцареллы
  • 1 пучок базилика
  • Оливковое масло
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Томаты нарезать кружочками толщиной 1 см.
  2. Моцареллу нарезать кружочками такой же толщины, как и томаты.
  3. Базилик помыть, обсушить и измельчить.
  4. Выложить на тарелку томаты, чередуя их с моцареллой.
  5. Полить салат оливковым маслом, посолить и поперчить.
  6. Украсить базиликом.

Совет:

Для лучшего вкуса рекомендуется использовать спелые, ароматные томаты и свежую моцареллу. Также можно добавить в салат другие ингредиенты, такие как оливки, каперсы или лук.

А если есть дома клубника, можно приготовить с ней пикантный салат. Также, предлагаем рецепт "языкового" салата.

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