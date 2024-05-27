Классика итальянской кухни: рецепт салата Капрезе
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Этот салат отлично дополнит праздничный стол.
Салат Капрезе – это классика итальянской кухни, поражающая своей простотой, элегантностью и невероятно изысканным вкусом. Это настоящая феерия свежих летних овощей, гармонично соединенных с оливковым маслом и ароматными травами. Также предлагаем рецепт витаминного салата.
Почему этот рецепт особенный?
- Легкость приготовления: этот салат можно приготовить в считанные минуты, ведь он не требует сложных ингредиентов или многоэтапного приготовления.
- Сезонность: Капрезе – это летний салат, ведь именно в это время томаты, моцарелла и базилик имеют лучший вкус и аромат.
- Полезность: этот салат богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой, что делает его не только вкусным, но и полезным.
Ингредиенты:
- 3-4 томаты
- 200 г моцареллы
- 1 пучок базилика
- Оливковое масло
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Томаты нарезать кружочками толщиной 1 см.
- Моцареллу нарезать кружочками такой же толщины, как и томаты.
- Базилик помыть, обсушить и измельчить.
- Выложить на тарелку томаты, чередуя их с моцареллой.
- Полить салат оливковым маслом, посолить и поперчить.
- Украсить базиликом.
Совет:
Для лучшего вкуса рекомендуется использовать спелые, ароматные томаты и свежую моцареллу. Также можно добавить в салат другие ингредиенты, такие как оливки, каперсы или лук.
А если есть дома клубника, можно приготовить с ней пикантный салат. Также, предлагаем рецепт "языкового" салата.