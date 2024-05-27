Классика итальянской кухни: рецепт салата Капрезе

Этот салат отлично дополнит праздничный стол.

Салат Капрезе – это классика итальянской кухни, поражающая своей простотой, элегантностью и невероятно изысканным вкусом. Это настоящая феерия свежих летних овощей, гармонично соединенных с оливковым маслом и ароматными травами. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

Почему этот рецепт особенный?

Легкость приготовления: этот салат можно приготовить в считанные минуты, ведь он не требует сложных ингредиентов или многоэтапного приготовления.

этот салат можно приготовить в считанные минуты, ведь он не требует сложных ингредиентов или многоэтапного приготовления. Сезонность: Капрезе – это летний салат, ведь именно в это время томаты, моцарелла и базилик имеют лучший вкус и аромат.

Капрезе – это летний салат, ведь именно в это время томаты, моцарелла и базилик имеют лучший вкус и аромат. Полезность: этот салат богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой, что делает его не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты:

3-4 томаты

200 г моцареллы

1 пучок базилика

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Томаты нарезать кружочками толщиной 1 см. Моцареллу нарезать кружочками такой же толщины, как и томаты. Базилик помыть, обсушить и измельчить. Выложить на тарелку томаты, чередуя их с моцареллой. Полить салат оливковым маслом, посолить и поперчить. Украсить базиликом.

Совет:

Для лучшего вкуса рекомендуется использовать спелые, ароматные томаты и свежую моцареллу. Также можно добавить в салат другие ингредиенты, такие как оливки, каперсы или лук.

А если есть дома клубника, можно приготовить с ней пикантный салат. Также, предлагаем рецепт "языкового" салата.