Такого ви точно не куштували: рецепт оладок з кус-кусу

Якщо ви любите кус-кус, спробуйте зробити ці оладки. Ви будете в повному захваті.

Оладки – це не лише смачна та ситна страва, але й чудовий спосіб розпочати день. Їх можна готувати з різних інгредієнтів, але сьогодні ми поділимося з вами рецептом оладок з кус-кусу, які неодмінно зачарують вас своїм незвичайним смаком та ароматом. Також, пропонуємо рецепт оладок з полуницею.

Кус-кус – це крупа з пшениці дрібного помелу, яка стає все більш популярною завдяки своїй корисності та простоті приготування. Оладки з кус-кусу виходять пишними, ніжними та мають приємний горіховий аромат.

Інгредієнти:

100 г кус-кусу;

100 мл молока;

1 яйце;

1 столова ложка борошна;

1 столова ложка олії;

1/2 чайної ложки розпушувача;

1/4 чайної ложки солі;

кориця, ванільний цукор або інші спеції за бажанням;

олія для смаження.

Приготування:

Замочіть кус-кус. У мисці залийте кус-кус гарячим молоком і залиште на 5 хвилин, щоб він набряк. Додайте інші інгредієнти. До кус-кусу додайте яйце, борошно, олію, розпушувач, сіль та спеції за бажанням. Перемішайте до однорідної маси. Смажте оладки. Розігрійте олію на сковороді. Викладайте тісто ложкою, формуючи оладки. Смажте оладки на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Подавайте оладки негайно. Оладки з кус-кусу можна подавати з медом, варенням, йогуртом, сметаною або свіжими ягодами.

Поради:

Для більш пишних оладок можна додати в тісто 1-2 столові ложки йогурту або кефіру.

Якщо тісто вийде занадто густим, можна додати трохи молока.

Оладки з кус-кусу можна також випікати в духовці при 180°C протягом 15-20 хвилин.

Замість борошна можна використовувати цільнозернове борошно або вівсяні пластівці.

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