Такого ви точно не куштували: рецепт оладок з кус-кусу
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Якщо ви любите кус-кус, спробуйте зробити ці оладки. Ви будете в повному захваті.
Оладки – це не лише смачна та ситна страва, але й чудовий спосіб розпочати день. Їх можна готувати з різних інгредієнтів, але сьогодні ми поділимося з вами рецептом оладок з кус-кусу, які неодмінно зачарують вас своїм незвичайним смаком та ароматом. Також, пропонуємо рецепт оладок з полуницею.
Кус-кус – це крупа з пшениці дрібного помелу, яка стає все більш популярною завдяки своїй корисності та простоті приготування. Оладки з кус-кусу виходять пишними, ніжними та мають приємний горіховий аромат.
Інгредієнти:
- 100 г кус-кусу;
- 100 мл молока;
- 1 яйце;
- 1 столова ложка борошна;
- 1 столова ложка олії;
- 1/2 чайної ложки розпушувача;
- 1/4 чайної ложки солі;
- кориця, ванільний цукор або інші спеції за бажанням;
- олія для смаження.
Приготування:
- Замочіть кус-кус. У мисці залийте кус-кус гарячим молоком і залиште на 5 хвилин, щоб він набряк.
- Додайте інші інгредієнти. До кус-кусу додайте яйце, борошно, олію, розпушувач, сіль та спеції за бажанням. Перемішайте до однорідної маси.
- Смажте оладки. Розігрійте олію на сковороді. Викладайте тісто ложкою, формуючи оладки. Смажте оладки на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
- Подавайте оладки негайно. Оладки з кус-кусу можна подавати з медом, варенням, йогуртом, сметаною або свіжими ягодами.
Поради:
- Для більш пишних оладок можна додати в тісто 1-2 столові ложки йогурту або кефіру.
- Якщо тісто вийде занадто густим, можна додати трохи молока.
- Оладки з кус-кусу можна також випікати в духовці при 180°C протягом 15-20 хвилин.
- Замість борошна можна використовувати цільнозернове борошно або вівсяні пластівці.
Раніше ми ділилися рецептом шикарного десерту зі склянки води та жмені полуниці. Також, пропонуємо рецепт кабачкових оладок.