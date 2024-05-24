Такого вы точно не пробовали: рецепт оладий из кус-куса

Если вы любите кус-кус, попробуйте сделать эти оладьи. Вы будете в полном восторге.

Оладьи – это не только вкусное и сытное блюдо, но и отличный способ начать день. Их можно готовить из разных ингредиентов, но сегодня мы поделимся с вами рецептом оладий из кус-куса, которые непременно очаруют вас своим необычным вкусом и ароматом. Также, предлагаем рецепт оладий с клубникой.

Кус-кус – это крупа из пшеницы мелкого помола, которая становится все более популярной благодаря своей полезности и простоте приготовления. Оладьи из кус-куса получаются пышными, нежными и приятным ореховым ароматом.

Ингредиенты:

100 г кус-куса;

100 мл молока;

1 яйцо;

1 столовая ложка муки;

1 столовая ложка растительного масла;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1/4 чайной ложки соли;

корица, ванильный сахар или другие специи по желанию;

масло для жарки.

Приготовление:

Замочите кус-кус. В миске залейте кускус горячим молоком и оставьте на 5 минут, чтобы он отек. Добавить другие ингредиенты. К кус-кусу добавьте яйцо, муку, растительное масло, разрыхлитель, соль и специи по желанию. Перемешайте до однородной массы. Жарьте оладьи. Разогрейте растительное масло на сковороде. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте оладьи немедленно. Оладьи из кус-куса можно подавать с медом, вареньем, йогуртом, сметаной или свежими ягодами.

Советы:

Для более пышных оладий можно добавить в тесто 1-2 столовых ложки йогурта или кефира.

Если тесто получится слишком густым, можно добавить немного молока.

Оладьи из кус-куса можно выпекать в духовке при 180°C в течение 15-20 минут.

Вместо муки можно использовать цельнозерновую муку или овсяные хлопья.

Раньше мы делились рецептом шикарного десерта из стакана воды и горсти клубники. Также, предлагаем рецепт кабачковых оладий.