Такого вы точно не пробовали: рецепт оладий из кус-куса
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Если вы любите кус-кус, попробуйте сделать эти оладьи. Вы будете в полном восторге.
Оладьи – это не только вкусное и сытное блюдо, но и отличный способ начать день. Их можно готовить из разных ингредиентов, но сегодня мы поделимся с вами рецептом оладий из кус-куса, которые непременно очаруют вас своим необычным вкусом и ароматом. Также, предлагаем рецепт оладий с клубникой.
Кус-кус – это крупа из пшеницы мелкого помола, которая становится все более популярной благодаря своей полезности и простоте приготовления. Оладьи из кус-куса получаются пышными, нежными и приятным ореховым ароматом.
Ингредиенты:
- 100 г кус-куса;
- 100 мл молока;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка муки;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
- 1/4 чайной ложки соли;
- корица, ванильный сахар или другие специи по желанию;
- масло для жарки.
Приготовление:
- Замочите кус-кус. В миске залейте кускус горячим молоком и оставьте на 5 минут, чтобы он отек.
- Добавить другие ингредиенты. К кус-кусу добавьте яйцо, муку, растительное масло, разрыхлитель, соль и специи по желанию. Перемешайте до однородной массы.
- Жарьте оладьи. Разогрейте растительное масло на сковороде. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
- Подавайте оладьи немедленно. Оладьи из кус-куса можно подавать с медом, вареньем, йогуртом, сметаной или свежими ягодами.
Советы:
- Для более пышных оладий можно добавить в тесто 1-2 столовых ложки йогурта или кефира.
- Если тесто получится слишком густым, можно добавить немного молока.
- Оладьи из кус-куса можно выпекать в духовке при 180°C в течение 15-20 минут.
- Вместо муки можно использовать цельнозерновую муку или овсяные хлопья.
Раньше мы делились рецептом шикарного десерта из стакана воды и горсти клубники. Также, предлагаем рецепт кабачковых оладий.