Ваші предки були дворянами, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Такі прізвища часто трапляються і сьогодні

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема, деякі з них вказують на приналежність до якогось почесного роду.

Як пише УНІАН, українці здавна відображали свій рід занять у родових іменах. Якщо ваше родове ім’я таке звучить, то, можливо, ваші предки були саме такими.

Йдеться про такі прізвища:

Адамовичі;

Андрушевські;

Безбородьки;

Вернадські;

Галагани;

Гордієнки;

Дарагани;

Дорошенки;

Ждановичі;

Іскрицькі;

Кандиби;

Карпенки;

Криницькі;

Лазаревські;

Леонтовичі;

Максимовичі;

Овсієнки;

Остроградські;

Паскевичі;

Полуботки;

Самойловичі;

Стороженки;

Сулими;

Тарновські;

Уманці;

Ханенки;

Щербані;

і багато інших.

Зазначається, що цей список не враховує знатні роди часів Запорізького війська, оскільки на той час ще не провадився письмовий облік української знаті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища давали лідерам компанії. Перевірте у списку своє.