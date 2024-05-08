Це категорично не можна робити з помідорами у травні: порада городникам

Городникам розповіли, як не зіпсувати розсаду томатів

Щоб зібрати хороший урожай помідорів, потрібно ретельно стежити за посадкою рослин. Досвідчені городники категорично не радять робити одну річ із помідорами у травні.

На порталі "Добрі справи" розповіли, що помідори — це теплолюбні рослини. Тому їх не можна висаджувати у холодну землю.

Якщо посадити розсаду томатів у холодний ґрунт або зробити це за холодної погоди, то це може призвести до погіршення їх зростання та здоров’я. Температура, за якої рекомендують висаджувати томати, має бути не менше +12+18 градусів вдень, і не нижче +10 градусів уночі.

Враховуючи, що в Україну йде похолодання на початку травня та прогнозуються заморозки до 0 градусів, найближчими днями травня висаджувати томати категорично не можна. Городникам нагадали, що при висадженні томатів потрібно враховувати не лише поточну погоду, а й дивитися прогноз погоди на кілька днів уперед. Томати не переносять заморозків, тому важливо дочекатися стабільної теплої погоди перед висіванням або посівом розсади.

Городникам також радять висаджувати помідори, використовуючи плівку чи нетканку. Весь травень краще вкривати розсаду на ніч плівкою, а вранці забирати її, щоб хоч якось захистити рослину від холоду. Прибрати укриття для томатів можна лише у червні, коли буде абсолютна впевненість у тому, що заморозки не вдарять, а кущі томатів не пропадуть.

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