Знищити повністю неможливо, але…: хто допоможе впоратися зі слимаками на городі

Можна використати природний метод боротьби, який дасть довготривалий ефект

Слимаки завдають городникам чимало клопоту, тож позбутися їх намагаються різними методами. Головна помилка в боротьбі з ними — зосередження на безпосередньому вбивстві слимаків і равликів.

Методи, спрямовані на їх безпосереднє знищення, включно з домашніми засобами, борються лише з симптомами і не усувають основні причини, зазначає портал "Слагхелп". Зазначається, що найбільш радикальні засоби мають короткостроковий ефект і несподівані наслідки.

Наприклад, вбивство слимака лопатою чи ногами може привезти до того, що інші сповзуться на запах, який виділяють рештки слимака після смерті. Отрута для слимаків може бути небезпечна для інших тварин чи навіть людей.

Гуманнішим та ефективнішим засобом боротьби зі слимаками є використання інших тварин та природніх ворогів. Кури, індики та качки залюбки поласують слимаками. Серед комах зі слимаками борються жужелиці, болотні мухи чи жниварі.

Іншими природними ворогами слимаків і равликів є:

ропухи

жаби

землерийки

сліпаки

ящірки

їжаки

співочі птахи.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший спосіб боротьби зі слимаками. Пивні пастки приманюють слимаків з рослин і вони в ньому топляться. Однак цей спосіб має недоліки, наприклад може приманити ще більше слимаків.