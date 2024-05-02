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Час розсади кавунів настав: коли її треба висаджувати на город

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кавуни бувають різних сортів
Кавуни бувають різних сортів. Фото Ілюстративне фото

Рослини потрібно правильно посадити та рясно поливати

В посадці кавунів — одного з головних смаколиків літа в Україні — є свої секрети. На початку травня якраз час сіяти їх на розсаду — кавуни можна виростити в приміщенні за кілька тижнів до можливих останніх заморозків.

Портал Plantura радить висаджувати рослини тільки, коли температура остаточно стабілізується, зазвичай в кінці травня. Рослини потрібно сіяти на глибину близько 2,5 см. Відстані між саджанцями має бути близько 120 см.

Кавуни люблять піщано-гумусний ґрунт. Занадто важкі ґрунти перешкоджають росту коренів і схильні накопичувати воду. Грядку варто удобрити компостом перед посадкою. Варто обрати тепле, сонячне та захищене від вітру місце. Таким може стати простір біля південної стіни будинку або в теплиці.

За посівним календарем, сприятливими для висадки кавунів днями в травні є: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29.

Як поливати кавуни

Кавуни мають велику потребу у воді — влітку важливо рясно поливати рослини. Полив потрібен щодня, бажано вранці, особливо в період утворення плодів. Холодна вода з-під крана може зашкодити рослинам, краще вода з дощової бочки. Під час поливу слідкуйте за тим, щоб не намочити листя, оскільки це підвищує ризик зараження борошнистою росою.

Раніше "Телеграф" розповідав, у які дні краще садити помідори в травні. За місячним календарем можна виділити три основні періоди.

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