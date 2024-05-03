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Як збільшити врожай картоплі: секрети досвідчених городників

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Щоб мати великий врожай картоплі, варто знати деякі секрети (зображення створено за допомогою ШІ)
Щоб мати великий врожай картоплі, варто знати деякі секрети (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Кожен городник ставить перед собою за мету мати великий врожай всіх посаджених культур. Але для цього треба знати, як правильно за ними доглядати.

Картопля – це не просто смачний та ситний овоч, а й основа українського столу. Її вирощують на дачних ділянках та у промислових масштабах, адже вона порівняно невибаглива у догляді та дає щедрий врожай. Проте, навіть досвідчені городники не завжди бувають задоволені результатами. Також, ми писали, які 3 помилки не варто допускати, якщо саджаєте картоплю.

Як же збільшити врожай картоплі та насолодитися рясним збором?

1. Правильний вибір сорту

Перший крок до успіху – це вибір відповідного сорту картоплі. Існує безліч сортів, які відрізняються термінами дозрівання, стійкістю до хвороб та шкідників, смаковими якостями.

  • Для раннього збору: "Скороплодна", "Ассоль", "Імпала".
  • Для середньостиглих сортів: "Роксана", "Славутич", "Лорд".
  • Для пізніх сортів: "Агата", "Санте", "Тімофіївка".

Важливо враховувати кліматичні умови вашого регіону, тип ґрунту та ваші особисті вподобання.

2. Якісна посадка

  • Підготовка ґрунту: ґрунт має бути добре оранкою, пухким та дренованим.
  • Строки посадки: картоплю саджають навесні, коли ґрунт прогріється до +8-10°C.
  • Глибина посадки: 8-10 см для ранніх сортів, 10-12 см для середньостиглих та пізніх.
  • Відстань між рядами: 60-70 см, між рослинами в ряду – 30-40 см.

3. Правильний догляд

  • Полив: регулярний, але помірний.
  • Підгодовування: двічі за сезон – після сходів та під час цвітіння.
  • Прополка та розпушування: важливі для забезпечення доступу кисню та вологи до коренів.
  • Захист від шкідників та хвороб: профілактичні обробки та своєчасне лікування.

4. Збір врожаю

  • Терміни збирання: залежать від сорту, але зазвичай ранні сорти збирають через 70-80 днів, середньостиглі – через 80-90 днів, пізні – через 90-120 днів після сходів.
  • Як збирати: обережно підкопувати рослини вилами, щоб не пошкодити бульби.
  • Зберігання: у прохолодному, сухому та темному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав про важливість вибору "сусідів" для городини на городі. Свої рекомендації потрібно знати і при посадці картоплі.Також, ми писали, що картопля, як і будь-яка інша культура, потребує добрив.

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