Як збільшити врожай картоплі: секрети досвідчених городників
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Кожен городник ставить перед собою за мету мати великий врожай всіх посаджених культур. Але для цього треба знати, як правильно за ними доглядати.
Картопля – це не просто смачний та ситний овоч, а й основа українського столу. Її вирощують на дачних ділянках та у промислових масштабах, адже вона порівняно невибаглива у догляді та дає щедрий врожай. Проте, навіть досвідчені городники не завжди бувають задоволені результатами. Також, ми писали, які 3 помилки не варто допускати, якщо саджаєте картоплю.
Як же збільшити врожай картоплі та насолодитися рясним збором?
1. Правильний вибір сорту
Перший крок до успіху – це вибір відповідного сорту картоплі. Існує безліч сортів, які відрізняються термінами дозрівання, стійкістю до хвороб та шкідників, смаковими якостями.
- Для раннього збору: "Скороплодна", "Ассоль", "Імпала".
- Для середньостиглих сортів: "Роксана", "Славутич", "Лорд".
- Для пізніх сортів: "Агата", "Санте", "Тімофіївка".
Важливо враховувати кліматичні умови вашого регіону, тип ґрунту та ваші особисті вподобання.
2. Якісна посадка
- Підготовка ґрунту: ґрунт має бути добре оранкою, пухким та дренованим.
- Строки посадки: картоплю саджають навесні, коли ґрунт прогріється до +8-10°C.
- Глибина посадки: 8-10 см для ранніх сортів, 10-12 см для середньостиглих та пізніх.
- Відстань між рядами: 60-70 см, між рослинами в ряду – 30-40 см.
3. Правильний догляд
- Полив: регулярний, але помірний.
- Підгодовування: двічі за сезон – після сходів та під час цвітіння.
- Прополка та розпушування: важливі для забезпечення доступу кисню та вологи до коренів.
- Захист від шкідників та хвороб: профілактичні обробки та своєчасне лікування.
4. Збір врожаю
- Терміни збирання: залежать від сорту, але зазвичай ранні сорти збирають через 70-80 днів, середньостиглі – через 80-90 днів, пізні – через 90-120 днів після сходів.
- Як збирати: обережно підкопувати рослини вилами, щоб не пошкодити бульби.
- Зберігання: у прохолодному, сухому та темному місці.
Раніше "Телеграф" розповідав про важливість вибору "сусідів" для городини на городі. Свої рекомендації потрібно знати і при посадці картоплі.Також, ми писали, що картопля, як і будь-яка інша культура, потребує добрив.