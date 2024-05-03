Як збільшити врожай картоплі: секрети досвідчених городників

Кожен городник ставить перед собою за мету мати великий врожай всіх посаджених культур. Але для цього треба знати, як правильно за ними доглядати.

Картопля – це не просто смачний та ситний овоч, а й основа українського столу. Її вирощують на дачних ділянках та у промислових масштабах, адже вона порівняно невибаглива у догляді та дає щедрий врожай. Проте, навіть досвідчені городники не завжди бувають задоволені результатами. Також, ми писали, які 3 помилки не варто допускати, якщо саджаєте картоплю.

Як же збільшити врожай картоплі та насолодитися рясним збором?

1. Правильний вибір сорту

Перший крок до успіху – це вибір відповідного сорту картоплі. Існує безліч сортів, які відрізняються термінами дозрівання, стійкістю до хвороб та шкідників, смаковими якостями.

Для раннього збору: "Скороплодна", "Ассоль", "Імпала".

"Скороплодна", "Ассоль", "Імпала". Для середньостиглих сортів: "Роксана", "Славутич", "Лорд".

"Роксана", "Славутич", "Лорд". Для пізніх сортів: "Агата", "Санте", "Тімофіївка".

Важливо враховувати кліматичні умови вашого регіону, тип ґрунту та ваші особисті вподобання.

2. Якісна посадка

Підготовка ґрунту: ґрунт має бути добре оранкою, пухким та дренованим.

ґрунт має бути добре оранкою, пухким та дренованим. Строки посадки: картоплю саджають навесні, коли ґрунт прогріється до +8-10°C.

картоплю саджають навесні, коли ґрунт прогріється до +8-10°C. Глибина посадки: 8-10 см для ранніх сортів, 10-12 см для середньостиглих та пізніх.

8-10 см для ранніх сортів, 10-12 см для середньостиглих та пізніх. Відстань між рядами: 60-70 см, між рослинами в ряду – 30-40 см.

3. Правильний догляд

Полив: регулярний, але помірний.

регулярний, але помірний. Підгодовування: двічі за сезон – після сходів та під час цвітіння.

двічі за сезон – після сходів та під час цвітіння. Прополка та розпушування: важливі для забезпечення доступу кисню та вологи до коренів.

важливі для забезпечення доступу кисню та вологи до коренів. Захист від шкідників та хвороб: профілактичні обробки та своєчасне лікування.

4. Збір врожаю

Терміни збирання: залежать від сорту, але зазвичай ранні сорти збирають через 70-80 днів, середньостиглі – через 80-90 днів, пізні – через 90-120 днів після сходів.

залежать від сорту, але зазвичай ранні сорти збирають через 70-80 днів, середньостиглі – через 80-90 днів, пізні – через 90-120 днів після сходів. Як збирати: обережно підкопувати рослини вилами, щоб не пошкодити бульби.

обережно підкопувати рослини вилами, щоб не пошкодити бульби. Зберігання: у прохолодному, сухому та темному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав про важливість вибору "сусідів" для городини на городі. Свої рекомендації потрібно знати і при посадці картоплі.Також, ми писали, що картопля, як і будь-яка інша культура, потребує добрив.