Що там на грядках? Які роботи необхідно зробити у травні на городі та в саду

Останній місяць весни чи не найгарячіша пора для садівників та городників

У житті садівників та городників останній місяць весни, з огляду на посівний календар травня, один з найбільш насичених періодів. Такий собі завершальний етап весняного марафону. При цьому, більшість городників вже можуть спостерігати за першими плодами своєї праці — рослини прокльовуються, міцнішають і тішать око. Разом з тим, ще є час виправити якісь допущені помилки й закінчити підготовчі роботи.

"Телеграф" зібрав для вас інформацію про те, що обов’язково треба встигнути зробити у травні, щоб потім, восени, радіти отриманому врожаю.

Овочеві культури

У травні на городі необхідно зробити наступне:

висіяти овочі та трави пізніх сортів: моркву, буряк, цибулю, пряні трави.

посадити картоплю (початок та середина травня ідеальний час для цього)

на початку травня можна виносити під плівку розсаду огірків, щоб отримати ранній врожай. При цьому висівати огірки в ґрунт варто лише після настання

розсаду перців, баклажан та томатів також висаджують, коли мине загроза заморозків. Обов’язково подбайте про захист пасльонових від зголоднілих за зиму колорадських жуків – вони можуть в лічені години знищити тендітні рослинки.

Роботи в саду

Сад у травні перетворюється на філію раю на землі. Плодові та декоративні дерева квітнуть і пахнуть, а між ними ширяють солов’ї.

Насолоджуючись красою варто не забути про важливі садові роботи у цей період.

в травні проводять остаточну обрізку плодових дерев, їх вапнування і обкопування

зробити обробку спеціальними препаратами для захисту від шкідників і хвороб у фазі рожевого бутона. Пам’ятайте, внесення азотних добрив сприятиме кращому формуванню зеленої маси.

догляду вимагають грядки полуниці та суниці. Саме у травні розряджають посадки, видаляють вуса рослинок та роблять підгодівлю.

у травні проводять висадку розсади петуній, сурфіній, пеларгоній, а також бульб кал, бегоній та інших рослин, що зимували в закритих приміщеннях

також висаджують цибулини гладіолусів, бульби жоржин, лютиків, анемонів, цибулин лілій та інших квітучих рослин

в першій і другій декаді травня (залежно від регіону) відбувається посів однорічників в ґрунт: майорця, айстри, агератуму, запашного тютюну, бальзаміну, матіоли та ін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не втратити урожай квасолі й коли найкраще її висаджувати.