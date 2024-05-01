Зверніть увагу: ці рослини не можна садити біля помідорів

Деякі рослини дуже погано впливають на ріст помідорів

Сівозміна — це особливість, яку треба обов'язково враховувати під час посадки будь-якої рослини. Бо від цього буде залежати, чи отримаєте ви урожай певних овочів. Нещодавно ми ділилися, після яких рослин не варто саджати капусту. Тепер розповімо про поганих "сусідів" для помідорів.

Коли садите помідори в землю, то окрім правильного місця та сорту, треба звернути увагу на ще один момент, пише "На пенсії". Зокрема, які рослини не варто садити біля помідорів.

Важливо не розміщувати біля них — інші рослини із сімейства пасльонових. Йдеться про картоплю, перець, баклажан. Річ у тім, що вони заражаються однаковими хворобами, а також їх атакують ті ж самі шкідники. і вони можуть заражати одне одного. Як-от, таке захворювання, як фузаріоз шкодить корінню та стеблам рослин.

Забудьте про посадку помідорів разом із капустою, гарбузами та суницями. При такій посадці ймовірність, що буде урожай томатів є низькою.

До того ж біля помідорів не варто садити горох, цвітну капусту, броколі та кольрабі.

Натомість вдалими "сусідами" для помідорів є зелена цибуля, спаржа, огіркова трава, петрушка, м’ята та ще — чорнобривці, бо вони відганяють шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, після чого не варто садити картоплю на ділянці. Є кілька рослин, котрі погіршать урожай бульби.