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Смачна рибка буде, а рибного запаху — ні: як приготувати хек під сирно-овочевою подушкою

Автор
Марія Швець Марія Швець
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На обід чи вечерю для всієї родини
На обід чи вечерю для всієї родини. Фото 1000.menu

Ніжно, смачно, ароматно

Любителі риби ймовірно спробували уже безліч її видів та варіантів приготування. Рибку можна смажити, готувати у лаваші, робити з неї рибну юшку чи тушкувати.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом запеченого хека під сирно-овочевою подушкою. Таким чином можна запікати будь-яку рибку, яка вам подобається, інформують на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".

Як приготувати хек під сирно-овочевою подушкою

Інгредієнти:

  • філе риби будь-яке – 6-7 шт.;
  • твердий сир – 120-150 г;
  • помідори – 1-2 шт.;
  • кріп – кілька гілочок;
  • сметана чи майонез – 3 ст. л.;
  • сіль, перець, приправа до риби;

Спосіб приготування:

  1. Філе промити, прибрати все зайве, просушити паперовими рушниками.
  2. Форму для запікання змастити олією, звершу одним шаром викласти рибу.
  3. Посолити, поперчити, додати улюблені спеції.
  4. У мисці змішати нарізані маленькими шматочками помідори, тертий на велику тертку сир, подрібнений кріп (можна ще зубок часнику) та сметану.
  5. Посолити і добре перемішати.
  6. На кожен шматочок риби викласти начинку і запікати 25 хвилин при 180 С.

А якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати бутербродну пасту з оселедця за рецептом "Телеграфа". А якщо ви любите скумбрію, рекомендуємо один цікавий маринад для неї.

Теги:
#Риба #Хек #Готуємо вдома