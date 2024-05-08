Смачна рибка буде, а рибного запаху — ні: як приготувати хек під сирно-овочевою подушкою
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Ніжно, смачно, ароматно
Любителі риби ймовірно спробували уже безліч її видів та варіантів приготування. Рибку можна смажити, готувати у лаваші, робити з неї рибну юшку чи тушкувати.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом запеченого хека під сирно-овочевою подушкою. Таким чином можна запікати будь-яку рибку, яка вам подобається, інформують на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".
Як приготувати хек під сирно-овочевою подушкою
Інгредієнти:
- філе риби будь-яке – 6-7 шт.;
- твердий сир – 120-150 г;
- помідори – 1-2 шт.;
- кріп – кілька гілочок;
- сметана чи майонез – 3 ст. л.;
- сіль, перець, приправа до риби;
Спосіб приготування:
- Філе промити, прибрати все зайве, просушити паперовими рушниками.
- Форму для запікання змастити олією, звершу одним шаром викласти рибу.
- Посолити, поперчити, додати улюблені спеції.
- У мисці змішати нарізані маленькими шматочками помідори, тертий на велику тертку сир, подрібнений кріп (можна ще зубок часнику) та сметану.
- Посолити і добре перемішати.
- На кожен шматочок риби викласти начинку і запікати 25 хвилин при 180 С.
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