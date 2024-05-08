Смачна рибка буде, а рибного запаху — ні: як приготувати хек під сирно-овочевою подушкою

Ніжно, смачно, ароматно

Любителі риби ймовірно спробували уже безліч її видів та варіантів приготування. Рибку можна смажити, готувати у лаваші, робити з неї рибну юшку чи тушкувати.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом запеченого хека під сирно-овочевою подушкою. Таким чином можна запікати будь-яку рибку, яка вам подобається, інформують на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".

Як приготувати хек під сирно-овочевою подушкою

Інгредієнти:

філе риби будь-яке – 6-7 шт.;

твердий сир – 120-150 г;

помідори – 1-2 шт.;

кріп – кілька гілочок;

сметана чи майонез – 3 ст. л.;

сіль, перець, приправа до риби;

Спосіб приготування:

Філе промити, прибрати все зайве, просушити паперовими рушниками. Форму для запікання змастити олією, звершу одним шаром викласти рибу. Посолити, поперчити, додати улюблені спеції. У мисці змішати нарізані маленькими шматочками помідори, тертий на велику тертку сир, подрібнений кріп (можна ще зубок часнику) та сметану. Посолити і добре перемішати. На кожен шматочок риби викласти начинку і запікати 25 хвилин при 180 С.

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