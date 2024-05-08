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Вкусная рыбка будет, а рыбного запаха - нет: как приготовить хек под сырно-овощной подушкой

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
На обед или ужин для всей семьи
На обед или ужин для всей семьи. Фото 1000.menu

Нежно, вкусно, ароматно

Любители рыбы, вероятно, попробовали уже множество ее видов и вариантов приготовления. Рыбку можно жарить, готовить в лаваше, делать из нее уху или тушить.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом запеченного хека под сырно-овощной подушкой. Таким образом можно запекать любую рыбку, которая вам нравится, информируют на Instagram-странице "zefirka_recipes".

Как приготовить хек под сырно-овощной подушкой

Ингредиенты:

  • филе рыбы любое – 6-7 шт.;
  • твердый сыр – 120-150 г;
  • помидоры – 1-2 шт.;
  • укроп – несколько веточек;
  • сметана или майонез – 3 ст. л.;
  • соль, перец, приправа к рыбе;

Способ приготовления:

  1. Филе промыть, убрать все лишнее, просушить бумажными полотенцами.
  2. Форму для запекания смазать растительным маслом, сверху одним слоем выложить рыбу.
  3. Посолить, поперчить, добавить любимые специи.
  4. В миске смешать нарезанные маленькими кусочками помидоры, тертый на крупную терку сыр, измельченный укроп (можно еще зубок чеснока) и сметану.
  5. Посолите и хорошо перемешать.
  6. На каждый кусочек рыбы выложить начинку и запекать 25 минут при 180°С.

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Теги:
#Риба #Хек #Готовим дома