Вкусная рыбка будет, а рыбного запаха - нет: как приготовить хек под сырно-овощной подушкой

Нежно, вкусно, ароматно

Любители рыбы, вероятно, попробовали уже множество ее видов и вариантов приготовления. Рыбку можно жарить, готовить в лаваше, делать из нее уху или тушить.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом запеченного хека под сырно-овощной подушкой. Таким образом можно запекать любую рыбку, которая вам нравится, информируют на Instagram-странице "zefirka_recipes".

Как приготовить хек под сырно-овощной подушкой

Ингредиенты:

филе рыбы любое – 6-7 шт.;

твердый сыр – 120-150 г;

помидоры – 1-2 шт.;

укроп – несколько веточек;

сметана или майонез – 3 ст. л.;

соль, перец, приправа к рыбе;

Способ приготовления:

Филе промыть, убрать все лишнее, просушить бумажными полотенцами. Форму для запекания смазать растительным маслом, сверху одним слоем выложить рыбу. Посолить, поперчить, добавить любимые специи. В миске смешать нарезанные маленькими кусочками помидоры, тертый на крупную терку сыр, измельченный укроп (можно еще зубок чеснока) и сметану. Посолите и хорошо перемешать. На каждый кусочек рыбы выложить начинку и запекать 25 минут при 180°С.

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