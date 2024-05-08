Вкусная рыбка будет, а рыбного запаха - нет: как приготовить хек под сырно-овощной подушкой
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Нежно, вкусно, ароматно
Любители рыбы, вероятно, попробовали уже множество ее видов и вариантов приготовления. Рыбку можно жарить, готовить в лаваше, делать из нее уху или тушить.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом запеченного хека под сырно-овощной подушкой. Таким образом можно запекать любую рыбку, которая вам нравится, информируют на Instagram-странице "zefirka_recipes".
Как приготовить хек под сырно-овощной подушкой
Ингредиенты:
- филе рыбы любое – 6-7 шт.;
- твердый сыр – 120-150 г;
- помидоры – 1-2 шт.;
- укроп – несколько веточек;
- сметана или майонез – 3 ст. л.;
- соль, перец, приправа к рыбе;
Способ приготовления:
- Филе промыть, убрать все лишнее, просушить бумажными полотенцами.
- Форму для запекания смазать растительным маслом, сверху одним слоем выложить рыбу.
- Посолить, поперчить, добавить любимые специи.
- В миске смешать нарезанные маленькими кусочками помидоры, тертый на крупную терку сыр, измельченный укроп (можно еще зубок чеснока) и сметану.
- Посолите и хорошо перемешать.
- На каждый кусочек рыбы выложить начинку и запекать 25 минут при 180°С.
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