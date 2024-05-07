Испанцы любят сытный и быстрый завтрак: омлет они готовят по этому рецепту

Так это блюдо вы точно еще не готовили

Нет завтрака популярнее, чем пышный и сытный омлет. Рецептов этого блюда — видимо-невидимо, однако еще сегодня мы поделимся еще одним.

Вместе с Shuba мы расскажем о популярном в Испании омлете под названием тортилья-де пататас — это яйца с картофелем на оливковом масле. Существует легенда, что это блюдо известно еще с 19 века — именно таким омлетом кормила крестьянка накормила генерала Томаса де Зумаласарреги. Ему так понравилось это блюдо, что он решил его готовить для всей армии.

Как бы там ни было, блюдо получается очень вкусным и дает заряд на целый день. К тому же в него можно добавлять разные ингредиенты и специи по вкусу.

Как приготовить испанский омлет с картофелем

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 3 шт.;

яйца куриные — 6 шт.;

лук — 1 шт.;

оливковое масло, соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель чистим, моем и тонко нарезаем полукольцами или соломкой. Лук также чистим и нарезаем тонко. Разогреваем сковороду с 2 ст. л. оливкового масла и в течение 10 минут обжариваем картофель. После добавляем лук, солим, перчим, добавляем специи и готовим 5-10 минут до золотистости картофеля. Даем немного остыть. В отдельной миске взбиваем яйца. Солим, добавляем специи. В полученную массу добавляем картофель с луком, тщательно перемешиваем и отправляем на разогретую сковороду с оливковым маслом. Жарим на среднем огне около 5-10 минут.

Переворачиваем омлет и жарим еще около 5 минут. Готовое блюдо подаем с любимым салатом.