Эти фамилии происходят от погодных условий и до сих пор пользуются безумной популярностью: проверьте свое в списке
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Гроза, Грозюк, Грозенко имеет более 1075 носителей в нашем государстве
Сегодня в Украине существует много интересных и необычных фамилий. Они произошли от характера, внешности, или даже профессии человека. Но вы знали, что распространены несколько десятков фамилий, которые могли быть образованы от названий природных явлений?
"Телеграф" расскажет о самых популярных. А также, где проживают украинцы с фамилиями, которые образовались от погоды
- Ветряный, Витрук, Витренко — более 1000 носителей, больше всего — в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и в городе Киев;
- Буренюк, Бурюк, Бурий, Буриенко, Буренко, Бурченко — более 900 носителей, больше всего — в Кировоградской, Донетчине и в Черновицкой области;
- Дощук, Дощенко — более 350 носителей, больше всего — на Днепропетровщине и Николаевщине;
- Веселко, Весельченко, Радуга, Веселков, Веселкин — более 400 носителей, больше всего — в Донецкой области, в Одесской области, в городе Киев;
- Гроза, Грозюк, Грозенко – более 1075 носителей, больше всего – в Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.
Менее распространены фамилии, которые встречаются в регионах, но тоже могут быть связаны с названиями погодных явлений:
- Градов, Градский, Граденко, Градовенко
- Зирко, Зиренко, Зирченко, Зирчук, Зирчак
- Негодюк, Негоденко, Негодуйко
- Морозко, Морозов, Морозюк, Морозенко
- Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко
- Хмарук, Хмаренко
- Холодный, Холодян, Холозян, Холоденко и производные.
Ранее "Телеграф" писал, как образовались украинские фамилии.