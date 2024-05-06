Эти фамилии происходят от погодных условий и до сих пор пользуются безумной популярностью: проверьте свое в списке

Гроза, Грозюк, Грозенко имеет более 1075 носителей в нашем государстве

Сегодня в Украине существует много интересных и необычных фамилий. Они произошли от характера, внешности, или даже профессии человека. Но вы знали, что распространены несколько десятков фамилий, которые могли быть образованы от названий природных явлений?

"Телеграф" расскажет о самых популярных. А также, где проживают украинцы с фамилиями, которые образовались от погоды

Ветряный, Витрук, Витренко — более 1000 носителей, больше всего — в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и в городе Киев;

Буренюк, Бурюк, Бурий, Буриенко, Буренко, Бурченко — более 900 носителей, больше всего — в Кировоградской, Донетчине и в Черновицкой области;

Дощук, Дощенко — более 350 носителей, больше всего — на Днепропетровщине и Николаевщине;

Веселко, Весельченко, Радуга, Веселков, Веселкин — более 400 носителей, больше всего — в Донецкой области, в Одесской области, в городе Киев;

Гроза, Грозюк, Грозенко – более 1075 носителей, больше всего – в Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

Менее распространены фамилии, которые встречаются в регионах, но тоже могут быть связаны с названиями погодных явлений:

Градов, Градский, Граденко, Градовенко

Зирко, Зиренко, Зирченко, Зирчук, Зирчак

Негодюк, Негоденко, Негодуйко

Морозко, Морозов, Морозюк, Морозенко

Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко

Хмарук, Хмаренко

Холодный, Холодян, Холозян, Холоденко и производные.

Ранее "Телеграф" писал, как образовались украинские фамилии.