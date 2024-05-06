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Эти фамилии происходят от погодных условий и до сих пор пользуются безумной популярностью: проверьте свое в списке

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Погодные сезоны Новость обновлена 06 мая 2024, 10:09
Погодные сезоны. Фото Коллаж "Телеграф"

Гроза, Грозюк, Грозенко имеет более 1075 носителей в нашем государстве

Сегодня в Украине существует много интересных и необычных фамилий. Они произошли от характера, внешности, или даже профессии человека. Но вы знали, что распространены несколько десятков фамилий, которые могли быть образованы от названий природных явлений?

"Телеграф" расскажет о самых популярных. А также, где проживают украинцы с фамилиями, которые образовались от погоды

  • Ветряный, Витрук, Витренко — более 1000 носителей, больше всего — в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и в городе Киев;
  • Буренюк, Бурюк, Бурий, Буриенко, Буренко, Бурченко — более 900 носителей, больше всего — в Кировоградской, Донетчине и в Черновицкой области;
  • Дощук, Дощенко — более 350 носителей, больше всего — на Днепропетровщине и Николаевщине;
  • Веселко, Весельченко, Радуга, Веселков, Веселкин — более 400 носителей, больше всего — в Донецкой области, в Одесской области, в городе Киев;
  • Гроза, Грозюк, Грозенко – более 1075 носителей, больше всего – в Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

Менее распространены фамилии, которые встречаются в регионах, но тоже могут быть связаны с названиями погодных явлений:

  • Градов, Градский, Граденко, Градовенко
  • Зирко, Зиренко, Зирченко, Зирчук, Зирчак
  • Негодюк, Негоденко, Негодуйко
  • Морозко, Морозов, Морозюк, Морозенко
  • Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко
  • Хмарук, Хмаренко
  • Холодный, Холодян, Холозян, Холоденко и производные.

Ранее "Телеграф" писал, как образовались украинские фамилии.

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