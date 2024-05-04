Дізнайся свого тотемного князя: як утворилися українські прізвища

Деяким українським прізвищам тисячі років

Українські прізвища мають цікаву історію походження. Деякі їх виникли завдяки тотемним князям, яким поклонялися наші предки.

Про це розповів професором та академік Національної академії наук вищої освіти Петро Масляк. Він назвав найпопулярніші тотеми, які були оберегами для давніх українців.

Тотем – це істота чи предмет, який вважається засновником якогось людського роду чи племені. Найпоширенішими тотемами в українців з давніх часів вважалися вовк та коза, але були також інші. Примітно, що багато українських князів чи бояр на власних гербах мали зображення тотемних тварин, які зберігали тисячоліттями.

Звідси походить українське прізвище Вовк (23412 носіїв) а також його похідні: Вовкун, Вовкович тощо.

Ще одна тотемна тварина наших предків – тур (первісний бик). Ця тварина була найпоширенішим тотемом за часів існування трипільської культури. Так і утворилися прізвища Тур, Турчак, Турчин, Туровський та похідні від них. Прізвища Цап, Цапок, Козик, Козел Козловський виникли тоді ж від відповідної тотемної тварини.

"Глибина цих прізвищ 8 тисяч років", — сказав історик.

Нерідко як тотем предки обирали птахів, звідси виникли прізвища Яструбинський, Яструбчук, Орлик, Голуб, Лебідь, Ворона, Лелека та інші. Дерева та рослини теж були тотемами, так і утворилися прізвища Боровик, Масляк, Сироїжка, Береза, Лип, Дуб, Верба, похідні Яворівський, Вербицький тощо.

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