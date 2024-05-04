Рус

Приготуєте навіть без духовки: смачна підчеревина за 20 хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Соковита, ароматна підчеревина
Соковита, ароматна підчеревина. Фото unian.ua

На святковий стіл чи на вечерю

Смачну підчеревину можна приготувати не лише на великодній стіл — ця страва буде актуальна навіть у будні. З підчеревини можна робити смачні бутерброди або подавати чи не до будь-якого гарніру.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом підчеревини, яку можна приготувати нашвидкуруч навіть без використання духовки. А опублікували його на Instagram-сторінці "bouquet_of_bruschettas".

Як приготувати підчеревину

Інгредієнти:

  • підчеревина – 600 г;
  • нитка;
  • вода – 2 л;
  • сіль – 60-70 г;
  • лаврове листя – 3 шт.;
  • гвоздика – 3-4 шт.;
  • перець горошком – 10 шт.;
  • коріандр – 1/2 ч. л.;
  • часник – 2-3 зубчики;
  • чорний перець – 1/2 ч. л.;
  • дрібка копченої паприки;

Спосіб приготування:

  1. Підчеревину перев’язати ниткою, щоб м’ясо не скрутилося під час варіння.
  2. У киплячу воду додати сіль, лавровий лист, гвоздику, перець горошком і коріандр.
  3. Опустити підчеревину в окріп і варити рівно 20 хвилин.
  4. Вийняти м’ясо з бульйону, зняти нитки та, поки воно ще гаряче, натерти сумішшю давленого часнику, чорного перцю та копченої паприки.
  5. Залишити підчеревину охолоджуватися за кімнатної температури.
  6. Коли м’ясо охолоне – покласти його в холодильник.

Раніше ми писали, як приготувати свинину в лушпинні цибулі. Приготоване таким чином м’ясо буде ніжним і ароматним.

Теги:
#М'ясо #Запікання #Готуємо вдома