Приготуєте навіть без духовки: смачна підчеревина за 20 хвилин
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На святковий стіл чи на вечерю
Смачну підчеревину можна приготувати не лише на великодній стіл — ця страва буде актуальна навіть у будні. З підчеревини можна робити смачні бутерброди або подавати чи не до будь-якого гарніру.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом підчеревини, яку можна приготувати нашвидкуруч навіть без використання духовки. А опублікували його на Instagram-сторінці "bouquet_of_bruschettas".
Як приготувати підчеревину
Інгредієнти:
- підчеревина – 600 г;
- нитка;
- вода – 2 л;
- сіль – 60-70 г;
- лаврове листя – 3 шт.;
- гвоздика – 3-4 шт.;
- перець горошком – 10 шт.;
- коріандр – 1/2 ч. л.;
- часник – 2-3 зубчики;
- чорний перець – 1/2 ч. л.;
- дрібка копченої паприки;
Спосіб приготування:
- Підчеревину перев’язати ниткою, щоб м’ясо не скрутилося під час варіння.
- У киплячу воду додати сіль, лавровий лист, гвоздику, перець горошком і коріандр.
- Опустити підчеревину в окріп і варити рівно 20 хвилин.
- Вийняти м’ясо з бульйону, зняти нитки та, поки воно ще гаряче, натерти сумішшю давленого часнику, чорного перцю та копченої паприки.
- Залишити підчеревину охолоджуватися за кімнатної температури.
- Коли м’ясо охолоне – покласти його в холодильник.
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