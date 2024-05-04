Приготуєте навіть без духовки: смачна підчеревина за 20 хвилин

На святковий стіл чи на вечерю

Смачну підчеревину можна приготувати не лише на великодній стіл — ця страва буде актуальна навіть у будні. З підчеревини можна робити смачні бутерброди або подавати чи не до будь-якого гарніру.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом підчеревини, яку можна приготувати нашвидкуруч навіть без використання духовки. А опублікували його на Instagram-сторінці "bouquet_of_bruschettas".

Як приготувати підчеревину

Інгредієнти:

підчеревина – 600 г;

нитка;

вода – 2 л;

сіль – 60-70 г;

лаврове листя – 3 шт.;

гвоздика – 3-4 шт.;

перець горошком – 10 шт.;

коріандр – 1/2 ч. л.;

часник – 2-3 зубчики;

чорний перець – 1/2 ч. л.;

дрібка копченої паприки;

Спосіб приготування:

Підчеревину перев’язати ниткою, щоб м’ясо не скрутилося під час варіння. У киплячу воду додати сіль, лавровий лист, гвоздику, перець горошком і коріандр. Опустити підчеревину в окріп і варити рівно 20 хвилин. Вийняти м’ясо з бульйону, зняти нитки та, поки воно ще гаряче, натерти сумішшю давленого часнику, чорного перцю та копченої паприки. Залишити підчеревину охолоджуватися за кімнатної температури. Коли м’ясо охолоне – покласти його в холодильник.

Раніше ми писали, як приготувати свинину в лушпинні цибулі. Приготоване таким чином м’ясо буде ніжним і ароматним.