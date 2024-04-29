Не писанка і не крашанка: як ще українською можна назвати великодні яйця

"Телеграф" розповість в чому різниця між крашанками, писанками, крапанками, дряпанками, мальованками та трав'янками

У неділю, 5 травня, українці святкуватимуть Великдень. Але більшість людей і досі не знає, як правильно українською називати яйця, адже це головний атрибут свята.

Kyiv24.news розповідає, якими колоритними словами назвати пофарбовані яйця. Для цього продукту є 6 лексичних значень. У матеріалі зазначається, що саме техніка прикрашання диктує особливості найменування.

Крашанка – це пофарбоване яйце, призначене для Великодніх свят. Ось так сухо пояснено в словнику. Насправді хоч ця техніка вважається однією з найпростіших, таїть у собі сакральний зміст: наші предки-українці варили яйце в лушпині цибулі, щоб отримати коричнево-жовтий відтінок, а якщо робили цибулеву настоянку великої концентрації, то виходив червоний колір — символ вічного життя.

Це слово походить від ще праслов’янської лексеми "краса". Але зараз можемо побачити жовті крашанки (пофарбовані в куркумі) – у нашій світоуяві це носій величезної сили Сонця, символ захисту й надії; або блакитно-синіх відтінків (такого кольору досягаємо завдяки чаю каркаде) – забарвлення асоціюється з водою й небом і є символом вірності, задуми, довір’я і нескінечності.

Патріотичні крашанки

Напротивагу, писанка – це розмальоване великоднє куряче або декоративне, зазвичай дерев’яне, яйце. Щоб зробити писанку, використовують найскладнішу техніку. Спочатку олівцем наносять візерунок, а потім спеціальним інструментом – писачком – прописують за лініями гарячим воском.

Кожен візерунок для наших предків мав сакральний зміст, тому найчастіше писанками не грали в битки, а вважали їх за обереги. Коріння назви тягнеться ще з праіндоєвропейської мови (peik῀-, *pik῀- "прикрашати, робити строкатим"); потім у праслов’янській утворилося рьsati, а вже згодом українське "писати", яке й виродило писанку.

Українські писанки

Також є слово крапанка – великодня писанка, під час фарбування якої роблять крапки за допомогою воску. Для нанесення крапчатого візерунка також використовують писачок. Ним закрапують ті місця на шкаралупі, які повинні залишитися незафарбованими. Походження доволі відкрите: від слів крапати, крапка.

Українська крапанка

Дряпанка (шкрябанки або скробанки) – фарбоване в темний колір великоднє яйце, на поверхні якого гострим металевим інструментом чи голкою продряпують малюнок. Така техніка популярна в країнах Центральної й Східної Європи, зокрема у Польщі, Словенії. Назва, звісно ж, походить від лексеми "дряпати".

Дряпанки в Україні

Мальованка – різновид великодніх яєць, які створюють за допомогою пензля й акварельних, гуашевих або олійних фарб. Часто в композиціях використовують квітково-рослинний орнамент. Найменування походить від слова "малювати", "малюнок".

Українська мальованка

Трав’янка – різновид крашанки, яку виготовляють трафаретним методом накладання листя рослини на поверхню шкаралупи з подальшим зануренням у фарбу. Етимологія доволі прозора, адже для декорування яйця використовували різноманітні трави.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно українською назвати "куліч".