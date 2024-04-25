На передодні Великодня актуально: як сказати українською "творог"

Російське слово "сыр" звучить так само, як і українське "сир", але позначають різні продукти

Люди часто вживають слова, які зрозумілі та звичні для них, проте насправді в українській мові їх немає. Більшість українців навіть не здогадуються про це і думають, що розмовляють правильно. Наприклад, слова "творог" насправді, в українській мові немає.

Про це свого часу розповідав доктор філологічних наук Олександр Пономарів. Подробицями він поділився у блозі для ВВС Україна.

За словами філолога, російське слово "творог" українською мовою означає сир.

В Україні називають "творогом" домашній кисломолочний сир. Або ще кажуть "м'який сир" — це продукт молочнокислого бродіння, з якого видалена сироватка. А в російській мові сир означає "твердий сир".

Люди вважають, що "творог" – це діалект чи просто забуте давнє слово. Але насправді це русизм (слова запозичені з російської мови- ред.,), який засмічує українську мову.

Натомість українською мовою правильно казати на цей продукт просто "сир", не додаючи при цьому прикметник "домашній" чи "кисломолочний". Саме "сир" є першим значенням того, що росіяни називають "творог".

Раніше "Телеграф" повідомив, що в українській мові немає слова "уют". Правильно перекладаєтьсяце слово українською мовою як "затишок". Походить воно від слова "тиша". При цьому, що цікаво, слово "затишок" використовується не тільки для опису комфортної середи, але ще й тихого місця, без зайвого шуму, суєти, загалом стану спокою, перерви.