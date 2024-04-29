Не писанка и не крашанка: как еще на украинском можно назвать пасхальные яйца

"Телеграф" расскажет в чем разница между крашанками, писанками, крапанками, царапанками, мальованками, и травянками

В воскресенье, 5 мая, украинцы будут праздновать Пасху. Но большинство людей до сих пор не знает, как правильно на украинском называть яйца, ведь это главный атрибут праздника.

Kyiv24.news рассказывает, какими колоритными словами назвать окрашенные яйца. Для этого продукта имеется 6 лексических значений. В материале отмечается, что именно техника украшения диктует особенности наименования.

Крашанка (укр) — это окрашенное яйцо, предназначенное для Пасхальных праздников. Вот так сухо объяснено в словаре. На самом деле, хотя эта техника считается одной из самых простых, таит в себе сакральное содержание: наши предки-украинцы варили яйцо в луковой шелухе, чтобы получить коричнево-желтый оттенок, а если делали луковую настойку большой концентрации, то получался красный цвет — символ вечной жизни.

Это слово произошло от еще праславянской лексемы "красота". Но сейчас можем увидеть желтые пасхальные яйца (окрашенные в куркуме) – в нашем мировоззрении это носитель огромной силы Солнца, символ защиты и надежды; или голубовато-синих оттенков (такого цвета достигаем благодаря чаю каркаде) – окрас ассоциируется с водой и небом и является символом верности, замысла, доверия и бесконечности.

Патриотические крашанки

Напротив, писанка – это разрисованное пасхальное куриное или декоративное, обычно деревянное, яйцо. Чтобы сделать писанку, используют самую сложную технику. Сначала карандашом наносят узор, а затем специальным инструментом – писачком – прописывают по линиям горячим воском.

Каждый узор для наших предков имел сакральное содержание, поэтому чаще всего писанками не играли в битки, а считали их оберегами. Корни названия тянутся еще с праиндоевропейского языка (peik῀-, *pik῀- "украшать, делать пестрым"); затем в праславянской образовалось рьsati, а уже впоследствии украинское "писать", которое и выродило писанку.

Украинские писанки

Также есть слово "крапанка" (укр) – пасхальная писанка, во время окрашивания которой делают точки с помощью воска. Для нанесения точечного узора также используют писачок. Им закапывают те места на скорлупе, которые должны остаться незакрашенными. Происхождение достаточно открытое: от слов капать, точка.

Украинская крапанка

Дряпанка (шкрябанки или скробанки) – крашеное в темный цвет пасхальное яйцо, на поверхности которого острым металлическим инструментом или иглой процарапывают рисунок. Такая техника популярна в странах Центральной и Восточной Европы, в частности, в Польше, Словении. Название, конечно же, происходит от лексемы "царапать".

Драпанки в Украине

Мальованка (укр) – разновидность пасхальных яиц, которые создают с помощью кисти и акварельных, гуашевых или масляных красок. Часто в композициях используют цветочно-растительный орнамент. Наименование происходит от слова "рисовать", "рисунок".

Украинская мальованка

Травянка – разновидность пасхальной яйца, которую изготовляют трафаретным методом наложения листьев растения на поверхность скорлупы с последующим погружением в краску. Этимология довольно прозрачна, ведь для декорирования яйца использовали травы.

Травянка

Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском назвать "кулич".