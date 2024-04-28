Готуємося до Великодня: як українською правильно звертатися до священнослужителів у церкві
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Деякі звернення до священників є росіянізмами
Так вже сталося, що в українській мові, через низку історичних та інших факторів, чимало росіянізмів. Та уникнути суржику можна, якщо постійно працювати над чистотою своєї мови та поповнювати власний словниковий запас.
Скоро українці святкуватимуть Великдень і перед походом до церкви варто дізнатися як правильно звертатися до священнослужителів. Одразу зазначимо, що не "батюшка" і не "матушка". Про це розповіли у ПЦУ міста Глухів.
"В українській мові існує багато варіантів для звернення до священнослужителів та їхніх дружин. Проте, деякі з них є росіянізмами, а інші не зовсім ввічливі. Не рекомендується використовувати: Батюшка та матушка: Ці слова мають суфікси -ушк-, -юшк-, які не властиві українській мові. Їхнє вживання вважається калькою з російської мови", — йдеться у повідомленні.
Натомість рекомендується вживати наступні варіанти:
- Матінка та панотець — звернення є більш українським та етимологічно правильним.
- Панотець та паніматінка — звернення більш урочисті та підкреслюють повагу до священнослужителя та його дружини.
При цьому є й інші звернення, так само ввічливі, але менш церковні:
- Отче або отець — до священнослужителя
- Матінка або пані — до дружини священнослужителя
Проте, важливо пам’ятати, що звернення до священнослужителя та його дружини може варіюватися залежно від конфесії та регіону. Найкращим виходом з ситуації буде запитати у вірян або служителя церкви, як саме звертатися.
Приклади ввічливого звернення:
- Добрий день, отче!
- Вибачте, матінко, чи не могли б Ви мені допомогти?
- Дякую, паніматінко, за Вашу гостинність.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати українською "мнительный". Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.