Готуємося до Великодня: як українською правильно звертатися до священнослужителів у церкві

Деякі звернення до священників є росіянізмами

Так вже сталося, що в українській мові, через низку історичних та інших факторів, чимало росіянізмів. Та уникнути суржику можна, якщо постійно працювати над чистотою своєї мови та поповнювати власний словниковий запас.

Скоро українці святкуватимуть Великдень і перед походом до церкви варто дізнатися як правильно звертатися до священнослужителів. Одразу зазначимо, що не "батюшка" і не "матушка". Про це розповіли у ПЦУ міста Глухів.

"В українській мові існує багато варіантів для звернення до священнослужителів та їхніх дружин. Проте, деякі з них є росіянізмами, а інші не зовсім ввічливі. Не рекомендується використовувати: Батюшка та матушка: Ці слова мають суфікси -ушк-, -юшк-, які не властиві українській мові. Їхнє вживання вважається калькою з російської мови", — йдеться у повідомленні.

Натомість рекомендується вживати наступні варіанти:

Матінка та панотець — звернення є більш українським та етимологічно правильним.

— звернення є більш українським та етимологічно правильним. Панотець та паніматінка — звернення більш урочисті та підкреслюють повагу до священнослужителя та його дружини.

При цьому є й інші звернення, так само ввічливі, але менш церковні:

Отче або отець — до священнослужителя

— до священнослужителя Матінка або пані — до дружини священнослужителя

Проте, важливо пам’ятати, що звернення до священнослужителя та його дружини може варіюватися залежно від конфесії та регіону. Найкращим виходом з ситуації буде запитати у вірян або служителя церкви, як саме звертатися.

Приклади ввічливого звернення:

Добрий день, отче!

Вибачте, матінко, чи не могли б Ви мені допомогти?

Дякую, паніматінко, за Вашу гостинність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати українською "мнительный". Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.