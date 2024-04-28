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Готуємося до Великодня: як українською правильно звертатися до священнослужителів у церкві

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Цьогоріч Великдень відзначаємо 5 травня Новина оновлена 28 квітня 2024, 13:17
Цьогоріч Великдень відзначаємо 5 травня. Фото Колаж "Телеграф"

Деякі звернення до священників є росіянізмами

Так вже сталося, що в українській мові, через низку історичних та інших факторів, чимало росіянізмів. Та уникнути суржику можна, якщо постійно працювати над чистотою своєї мови та поповнювати власний словниковий запас.

Скоро українці святкуватимуть Великдень і перед походом до церкви варто дізнатися як правильно звертатися до священнослужителів. Одразу зазначимо, що не "батюшка" і не "матушка". Про це розповіли у ПЦУ міста Глухів.

"В українській мові існує багато варіантів для звернення до священнослужителів та їхніх дружин. Проте, деякі з них є росіянізмами, а інші не зовсім ввічливі. Не рекомендується використовувати: Батюшка та матушка: Ці слова мають суфікси -ушк-, -юшк-, які не властиві українській мові. Їхнє вживання вважається калькою з російської мови", — йдеться у повідомленні.

Натомість рекомендується вживати наступні варіанти:

  • Матінка та панотець — звернення є більш українським та етимологічно правильним.
  • Панотець та паніматінка — звернення більш урочисті та підкреслюють повагу до священнослужителя та його дружини.

При цьому є й інші звернення, так само ввічливі, але менш церковні:

  • Отче або отець — до священнослужителя
  • Матінка або пані — до дружини священнослужителя

Проте, важливо пам’ятати, що звернення до священнослужителя та його дружини може варіюватися залежно від конфесії та регіону. Найкращим виходом з ситуації буде запитати у вірян або служителя церкви, як саме звертатися.

Приклади ввічливого звернення:

  • Добрий день, отче!
  • Вибачте, матінко, чи не могли б Ви мені допомогти?
  • Дякую, паніматінко, за Вашу гостинність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати українською "мнительный". Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

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#Українська мова #Правила #Говоримо українською